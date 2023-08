O português que produz os efeitos sonoros dos maiores filmes de Hollywood

“Indiana Jones”, “Mission Impossible” ou “Oppenheimer” são alguns dos grandes filmes do momento que usam tecnologia feita por um português.

A Sound Particles, a startup portuguesa que tem conquistado Hollywood, foi fundada por Nuno Fonseca, vencedor do primeiro prémio Arte & Técnica nos prémios Sophia 2019, marca presença nas maiores produções desta temporada com o seu software de Áudio 3D.

“Indiana Jones e o Marcador do Destino”, o mais recente filme da série realizado por James Mangold , “Missão Impossível: Ajuste de Contas (parte 1)”, de Christopher McQuarrie e “Oppenheimer”, realizado por Christopher Nolan são alguns dos filmes que contam com a tecnologia da Sound Particles na sua produção, depois desta ter já sido utilizada em projectos como “StarWars IX”, “Dune”, “Frozen II”, “Stranger Things”, “Game of Thrones”, entre outros.

Este software utiliza uma tecnologia de sistemas de partículas, permitindo criar facilmente ambientes sonoros com milhares de sons em simultâneo, sendo a ferramenta perfeita para cenas épicas, típicas das grandes produções de cinema.