O jogo da vida: reflexão inspiradora sobre Pelé e a resiliência

Recentemente, tive a oportunidade de visitar o Museu Pelé em Santos, São Paulo, no Brasil. Nessa experiência, fui imerso numa cronologia histórica e na grandiosidade de um dos maiores ícones do futebol mundial. Contemplando as conquistas e os desafios que Pelé enfrentou ao longo de sua trajetória de vida, encontrei inspiração não apenas na genialidade do jogador, mas também na sua capacidade de superar adversidades, o que facilitou o desenvolvimento da sua resiliência. Recordo que vulnerabilidade e resiliência são faces diferentes da mesma moeda.

Tal como no futebol, a vida coloca-nos inúmeras barreiras, desafios e problemas. E quem não os tem, é porque, ou não tem consciência ou ainda não viveu o suficiente para se aperceber desta realidade. Todos enfrentamos momentos de glória e momentos de erros, falhas e derrotas, mas é a forma como respondemos a essas situações que define quem somos e o que podemos alcançar. Pelé ensina-nos que, mesmo que em frente a dificuldades, é possível persistir, evoluir e alcançar nossos objetivos mais ambiciosos.

Cada partida que Pelé disputou foi um verdadeiro teste de resiliência. Recorrentemente envolvido em críticas, pressões externas, sofrendo lesões, jogos de bastidores, dentro das malhas ocultas dos jogos de poder e políticas dentro do futebol – tudo isto poderia tê-lo desencorajado, como várias vezes foi tentado. No entanto, ele escolheu persistir. Ele mudou a sua abordagem, adaptou as suas estratégias, mas nunca deixou de acreditar no seu sonho de se tornar o melhor jogador de futebol do mundo.

Esta mentalidade dinâmica e empreendedora é algo que todos nós podemos aplicar às nossas próprias vidas. Independentemente dos obstáculos que enfrentamos, devemos lembrar que cada desafio é uma oportunidade para crescer e aprender. Não é a história que nos limita. Não se trata apenas de vencer ou perder, mas sim sobre o que fazemos como o que nos acontece ou aconteceu. Nós temos sempre o poder de escolher como enfrentar cada situação que a vida nos dá.

Quando nos deparamos com dificuldades, é fácil desanimar e desistir. No entanto, a história de Pelé lembra que a verdadeira grandeza reside na capacidade de persistir, de continuar a lutar, mesmo quando tudo parece impossível. É essa resiliência que nos permite transformar obstáculos em oportunidades e alcançar os nossos mais sonhos audazes, em qualquer campeonato que seja, mais local, regional, nacional ou internacional (estou certo que me entendem).

Como psicólogo clínico, partilho esta mensagem de esperança e resiliência junto de si, para que cada um possa também se inspirar e partilhar esta mensagem com a sua rede. Que cada pessoa que leia estas palavras seja inspirada a nunca desistir, a continuar a lutar, independentemente de sua história de vida. Que possamos todos lembrar que, assim como no futebol, a vida é feita de altos e baixos, mas é a forma como jogamos o jogo que verdadeiramente importa e marca a diferença.

Portanto, convido-o/a, a juntar-se a mim nessa jornada de superação e realização pessoal. Todos os sonhos valem a pena, pequenos ou grandes, mas são os de cada um que importa. E está tudo certo.

Compartilhe esta mensagem nas suas redes sociais, inspire aqueles à sua volta a lutarem pelos seus sonhos com paixão e determinação. Juntos, podemos mostrar ao mundo que, não importa quão difícil seja o jogo, nunca é tarde demais para dar a volta enquanto o árbitro não apita para acabar, e alcançar a vitória no resultado.

Vamos jogar o jogo da vida com coragem, resiliência e esperança.

Pois, como Pelé nos ensinou, os verdadeiros campeões nunca desistem – eles simplesmente viram o jogo, colocando a adversidade a seu favor.

