Novos voos diretos entre Porto e Bilbau

A companhia área espanhola Vueling anunciou que a partir de dois de julho, vai ter três novos voos diretos entre o Porto e Bilbau, com frequência semanal, revelou o Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

De acordo com a página oficial da Câmara do Porto, esta nova rota terá três frequências semanais – segunda-feira, sexta-feira e domingo – que serão operadas com equipamento Airbus 320 de 180 lugares.

A nova ligação, refere a autarquia, “vem dar sequência à reformulação da oferta da transportadora a partir do Porto, que inclui a descontinuação dos voos diretos para Amesterdão e Zurique e os reforços anunciados para Barcelona, com um terceiro voo diário, e para Paris, com três voos semanais para o aeroporto de Charles de Gaulle”.

Com a nova rota, estima-se que a capacidade da Vueling no Porto aumente “para quase 45 mil lugares adicionais no verão de 2019, o que representa um aumento de 13% relativamente à oferta da transportadora em igual período de 2018”, lê-se na informação publicada no site da autarquia.

Bilbau também já tinha sido anunciado pela transportadora aérea Volotea como novo destino direto a partir do Aeroporto de Francisco de Sá Carneiro, com uma operação de dois voos semanais a partir de 14 de abril próximo.

O município sublinha ainda que, “como enfatiza o Aeroporto do Porto”, “a Vueling tem já um historial de ‘marcação cerrada’ à Volotea em Bilbau nos últimos anos, tendo anunciado várias rotas logo depois de a concorrente o fazer”.