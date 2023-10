Novo livro de Ivandro Monteiro motiva líderes e colaboradores a melhorarem

Um “almoço de networking” foi o cenário utilizado pelo psicólogo clínico e professor universitário português Ivandro Soares Monteiro, colunista do BOM DIA, para apresentar, no Porto, o seu terceiro e mais recente livro: “Mudamos pelo que fazemos”.

Esta iniciativa, que decorreu no último dia 27 de setembro, a convite da organização “Mais Negócio Portugal”, do Porto Club, juntou uma significativa audiência composta por empresários e empreendedores atuantes em várias áreas profissionais.

A obra recorre à ciência do comportamento de excelência e disponibiliza exercícios práticos para que o leitor possa aprofundar o seu autoconhecimento numa espécie de “guia de sobrevivência” com ciência para os dias de hoje. Neste terceiro e novo trabalho, este especialista em psicologia clínica e psicologia das organizações fala da “importância do sentido de responsabilidade individual e do aumento da competência nas funções de liderança para motivar líderes e colaboradores a melhorarem as suas performances”.

“No mundo real, com as tecnologias digitais e comunicação cada vez mais automatizada, vivemos tempos cada vez mais voláteis, complexos, incertos e ambíguos, o que nos obriga a uma capacidade de adaptação ao mundo flexível e atenta. Assim, quanto mais sabemos quem somos e aumentamos a competência de assumir as responsabilidades sobre o que está ao nosso alcance, mais conseguiremos funcionar e nos adaptar ao mundo à nossa volta. Porque a vida é o que fazemos com o que nos acontece. É por isso que mudamos pelo que fazemos”, frisou Ivandro Soares Monteiro, que tem as suas especialidades em clínica e organizações reconhecidas pela Ordem dos Psicólogos Portugueses.

No Porto, Ivandro Soares Monteiro utilizou a sua experiência profissional no terreno, tanto na clínica como nas empresas e com os seus alunos. Fez uma breve apresentação que foi sustentada em exemplos práticos, com direito a debate no formato perguntas e respostas com a audiência.

O livro “Mudamos pelo que fazemos” pode ser comprado on-line, com entregas em todo o mundo, e nas principais livrarias portuguesas. O autor irá promover outros eventos de apresentação da obra presencialmente, em várias cidades portuguesas e no estrangeiro.

Veja abaixo o cronograma de apresentações do novo livro de Ivandro Soares Monteiro, que já passou, além do Porto, pelo Funchal, na Madeira, Algarve, Lisboa, Arcos de Valdevez, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, e segue agora, também, para outros destinos, como Graz, na Áustria, Bruxelas, na Bélgica, ainda este ano. Outros destinos, como o Brasil, estão previstos para 2024.

LISBOA | Presencial | Sexta, 20 Outubro | 54th International People Conference by APG Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas;

VILA DO CONDE | Presencial | Sábado, 21 Outubro | by I Congresso de Psiquiatria do Trofa Saúde Hospital Central;

LISBOA | Presencial | Segunda, 23 de Outubro | by FNAC COLOMBO, na FNAC TALKS em “Pedro Ramos Convida”;

BRUXELAS | Presencial | Sábado, 28 Outubro | 5ª Conferência Portugal Positivo do BOM DIA;

BRAGA | Presencial | Domingo, 5 Novembro | XVI Minho medical Meeting | ALTICE FORUM Braga, by NEMUM;

MATOSINHOS / PORTO| Presencial | Quinta, 23 Novembro | 21:30 – Teatro Sá da Bandeira / Espectáculo Palestra “MUDAMOS PELO QUE FAZEMOS” – Palestra + Q&A + Sessão de Autógrafos

Ígor Lopes