Novo embaixador na África do Sul apresenta credenciais

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, recebeu esta terça-feira as cartas credenciais do novo embaixador de Portugal neste país, José Costa Pereira, anunciou a Presidência da República sul-africana.

O novo representante diplomático de Lisboa, que chegou ao país africano em março, foi recebido com honras cerimoniais da Guarda de Honra da Força de Defesa Nacional da África do Sul (SANDF, na sigla em inglês), juntamente com os chefes de missão designados de 22 países, segundo a Presidência da República sul-africana.

A cerimónia de apresentação de cartas credenciais ao chefe de Estado sul-africano realizou-se na residência oficial Sefako Makgatho, em Pretória, a capital da África do Sul, adiantou.

Numa mensagem de boas-vindas publicada em março na página do portal diplomático dedicada à Embaixada de Portugal na África do Sul, o embaixador José Costa Pereira elencou como “objetivo prioritário” a apresentação do “Portugal atual” que se pode constituir “parceiro” da África do Sul.

“Há um futuro promissor à nossa frente e queremos dinamizar a relação bilateral, seja no domínio da ciência ou da energia, da cultura ou do comércio, do desporto ou da juventude, para citar apenas alguns exemplos. Há caminho vasto para um intercâmbio profícuo e para obter resultados tangíveis”, salientou José Costa Pereira.

“Pomos a fasquia elevada e estamos disso cientes. Podemos prometer dedicação e empenho ou se preferirem espírito de missão”, adiantou.

José Costa Pereira desempenhou anteriormente o cargo de representante permanente de Portugal no Comité Político e de Segurança da União Europeia (EU), tendo substituído no cargo Manuel Carvalho, diplomata desde 1987 que chefiou a Embaixada de Portugal no Reino da Arábia Saudita antes de ser acreditado em Pretória.