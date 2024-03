Nova Miss Petite Mesoamérica é portuguesa

A leiriense Bárbara Costa, eleita Miss Petite Mesoamérica Portugal 2024, venceu este fim de semana a fase internacional deste concurso, que se realizou entre 17 e 24 de março em El Salvador.

Natural das Caldas da Rainha, Bárbara Costa venceu o Miss Leiria 2023 e, ainda no mesmo ano, participou como finalista no Miss Queen Portugal, conquistando nesse palco o título de Melhor Talento.

Chamada pela CNB Portugal para assumir o título Miss Petite Mesoamérica Portugal 2024, foi então até El Salvador para competir e vencer a 32.ª edição.

O Mesoamérica International é um concurso de beleza internacional que existe desde 1992 em El Salvador e tem como propósito a promoção da cultura mesoamericana (macrorregião cultural de grande diversidade étnica e linguística) além de promover o intercâmbio cultural e a valorização das danças tradicionais entre os países participantes. As concorrentes participam numa semana em estágio, na qual são desenvolvidas competições preliminares, sessões fotográficas em Trajes Nacionais, Biquíni, prova “danças do mundo” e entrevista com os jurados.

Bárbara Costa é a primeira portuguesa a completar este feito.