Nova Direita ficou em quinto lugar no Brasil

O partido Nova Direita, liderado por Ossanda Liber (na foto), ficou em quinto lugar no Brasil logo após Chega, AD, PS e PAN.

Nos resultados da votação do Círculo Fora da Europa, no Brasil o Partido Nova Direita ficou assim à frente de partidos com assento parlamentar como Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, Livre ou PCP.

“Recorde-se que o Nova Direita foi estreante nas eleições de 10 de março”, afirmam os responsáveis desta estrutura em comunicado enviado às redações.

O Nova Direita “foi legalizado pelo Tribunal Constitucional escassos dois meses antes, o que enaltece ainda mais esta vitória junto dos portugueses sediados no Brasil”, defende o partido.