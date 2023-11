Noruega produz cerca de 2,9 milhões de toneladas de peixe

A Noruega produz habitualmente 2,9 milhões de toneladas de peixe por ano, o equivalente a 40 milhões de refeições por dia, revelou a NSC – Norwegian Seafood Council, estrutura estatal que gere a comunicação sobre a pesca e pescado naquele país nórdico.

Com vendas para 149 mercados e um volume de negócios de 13 mil milhões de euros, a Noruega é o segundo maior exportador de pescado no Mundo, explicou igualmente a NSC a jornalistas portugueses que estiveram com a Lugrade – Bacalhau de Coimbra naquele país.

Com sede em Tromso e representação em vários países, incluindo Portugal, a NSC revelou também que a território português chegaram até 01 de novembro aproximadamente 37 mil toneladas de bacalhau em todos os seus estados, um valor na ordem dos 314 milhões de euros.

Estes valores de toneladas de bacalhau estão abaixo 09% em comparação com o ano de 2022 (janeiro a outubro nos dois anos), mas o volume de negócios subiu 11%, o que reflete a subida de preços.

O período compreendido entre março e junho é aquele com vendas mais acentuadas e, depois de uma descida acentuada em julho e agosto, volta a disparar a importação.

A pesca do bacalhau tem os seus momentos altos entre fevereiro e abril.

“As águas da Noruega têm as características perfeitas para o crescimento e qualidade do peixe. Em Portugal, temos o mercado consolidado do bacalhau. A ideia da Noruega é controlar muito bem todo o processo de pesca e de distribuição para que a qualidade esteja sempre como nosso foco principal”, sintetizou Christian Chramer, CEO da NSC.

Este ano, a NSC prevê investir quase 1,7 milhões na promoção do bacalhau norueguês em Portugal, com um olhar mais atento ao consumidor mais jovem.

Além de bacalhau, Portugal importa da Noruega mais 14 mil toneladas de pescado, nomeadamente salmão.