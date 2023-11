Norte de Portugal e Paraná identificam oportunidades de negócio e parcerias

Teve lugar uma visita de aproximação e de identificação de oportunidades futuras promovida pelo consórcio Astrolábio, Orientação e Estratégia, SA e Follow-Up Global, Lda, ao Estado do Paraná, entre 1 e 6 de novembro, com breve passagem em trânsito por São Paulo entre 30 e 31 de outubro de 2023, no âmbito do projeto InternationalEasy, que tem por objeto estreitar de relações de parceria e transações económicas entre comunidades de governança, do sistema cientifico e tecnológico, do tecido empresarial, investidores e da sociedade civil num contexto de quíntupla hélice da Região Norte de Portugal e do Estado do Paraná.

“Este projeto apresenta um grande enfoque no suporte à internacionalização de startups e empresas com maior maturidade entre o Norte de Portugal e o Estado do Paraná, em movimento bilateral com grande envolvimento do lado português de agentes de governança do Minho e da Área Metropolitana do Porto”, disse ao BOM DIA Adriano Fidalgo, da Astrolábio.

O projeto pode envolver muitas estruturas de vários setores, apresentando-se o ISLA – Escola de Gestão e Tecnologia, entre outras entidades do sistema cientifico e tecnológico (potencialmente o Instituto Politécnico do Porto, o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, a Universidade do Minho), e a Lionesa Business Hub, enquanto Centro Empresarial e de negócios; incubadoras e aceleradoras em proximidade; entidades de suporte ao financiamento e ao investimento; e do lado brasileiro a liderar a Secretaria de Estado da Inovação do Estado do Paraná (representando 42 municípios, com setores de atividade principal o agro, tecnologia e inovação), com o envolvimento da Agencia de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná (agregando em termos regionais a Fiesp, o Sebrae, o Cresol, o SRI, a Cacisparcs, Ameop, e a Secretaria de Estado da Modernização E Transformação), enquanto entidades do sistema regional de Inovação do Paraná, assim como representantes de Associações Empresariais e do Sistema Cientifico e Tecnológico.

No que respeita à identificação de oportunidades futuras a explorar do lado português, pretende-se potencializar sinergias relativas a identificação de dinâmicas económicas bilaterais, com identificação de clientes, fornecedores, entidades do sistema cientifico e tecnológico e entidades publicas para o desenvolvimento de Startups, estabelecendo condições favoráveis e facilitadoras de projetos de investimento capazes de criar valor para os territórios nos domínios da Inovação e empreendedorismo, alinhados com critérios ESG (ambiental, social e de governança).

Foram identificados setores prioritários a explorar como o turismo, a gastronomia, a industria e a cultura entre outras; associadas aos desafios colocados aos territórios inteligentes (com foco nos resultados da Smart City Expo Worl Congress Curitiba, ocorrido de 20 a 22 de março de 2023, como exemplo o projeto apresentado da pirâmide solar); ambiente (projetos ambientais, energéticos e mobilidade sustentável, tal como o projeto chorume, energia e fertilizantes); saúde e bem estar (Termas); turismo (turismo religioso e cultural, golfe); projetos alinhados economia azul (processo de cogestão da Cascata de Iguaçu); economia verde (agroindústria e energia verde); mobilidade (industria automóvel e mobilidade suave); industria (metalomecânica de exigência técnica elevada, no têxtil, e na construção sustentável), e agroindústria associado aos recursos endógenos como o vinho; retenção e atração do talento; espaços de inovação, associados a centros tecnológicos; projetos ambientais e energéticos e mobilidade; captação de investimento.

Em termos de suporte do sistema científico e tecnológico a resposta do Norte de Portugal, apresenta-se qualificada para o desenho e implementação de estratégias aplicadas a canais digitais para gestão de mercados, canais, produtos ou segmentos de cliente; business intelligence e web analytics; desenvolvimento de plataformas web colaborativas; aplicação de blockchain a transações de negócio; data science, nomeadamente inteligência artificial, machine learning, deep learning; assim como consultoria para a criação/instalação de negócios, ao nível do desenvolvimento do modelo de negócio, obtenção de financiamento; marketing/comunicação, “go-to market”; desenvolvimento de produto ou prototipagem; apoio jurídico; contabilidade; integração na comunidade local; e acesso a rede de mentores, de parceiros empresariais, de investidores ou divulgação de eventos sobre investimento, de investigadores/inovação proveniente da academia; eventos de networking, programas de aceleração e pré-aceleração; conceção e implementação de cursos de pós-graduação nas áreas da tecnologia, empreendedorismo, gestão e marketing; conceção e implementação de cursos de mestrado (finanças e fiscalidade, gestão, gestão de recursos humanos, engenharia de tecnologias e sistemas web, entre outros).

No que respeita à recetividade das varias entidades do ecossistema do Paraná esta apresentou-se elevada (governo de estado alinhado com o projeto Paraná Global), liderada pela Secretaria de Estado da Inovação, e agências de desenvolvimento e associativas do sudoeste); do sistema cientifico e tecnológico (Uniotep, eventualmente Ulis e universidades do Sudoeste), assim como associações empresariais e empresas, tendo elencado numa primeira análise interesse em aprofundar oportunidades a explorar pelas 3.000 empresas inovadoras do nos domínios do agroindústria /agrotecnologia (soja, milho, trigo, leite, frango r gado de corte), biorgánica, energia sustentável – hidrogénio verde (selo de sustentabilidade), saúde e bem estar, industria (eletrometalomecânica, que inclui industria de base para a água, baterias, pré-moldados, confeção de moda social, móveis e madeira), turismo rural e TIC´s tecnologia (tecnologias de informação e comunicação) e no hardware e software.

Em sede de avaliação de oportunidades futuras, ficou em aberto a possibilidade de se realizar um “summit” em tema relevante da atualidade entre o Estado do Paraná e o Norte de Portugal; a realização de ciclo de webinares de partilha de experiências de atores de ambos os territórios; a promoção de projetos em coo promoção em inovação aberta e o suporte à internacionalização de empresas e startups de e para ambos os territórios.