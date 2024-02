Nissan quer colocar os carros elétricos a partilharem energia

A Nissan anunciou que irá lançar o Nissan Energy Share no Japão a 1 de março, para alargar o potencial dos veículos elétricos (EV). O novo serviço inclui a tecnologia de gestão de energia exclusiva da marca japonesa, que controla o carregamento e descarga das baterias dos veículos elétricos.

A Nissan tem vindo a investigar as formas mais eficientes de gerir a energia através de estudos e testes de campo em locais como Namie, Fukushima, e a validar as suas tecnologias proprietárias para carregar e descarregar autonomamente as baterias dos veículos elétricos.

O Nissan Energy Share nasceu deste esforço. Oferecido principalmente a empresas, negócios e governos municipais, o serviço foi concebido para permitir uma gestão energética otimizada de acordo com as necessidades e circunstâncias dos clientes. Oferece uma experiência de serviço única, desde o planeamento e construção do sistema até às operações de manutenção.

Sistema de gestão de carregamento inteligente: O coração do Nissan Energy Share

As baterias dos veículos elétricos fazem mais do que alimentar os veículos. São unidades móveis de energia capazes de alimentar diretamente edifícios e comunidades. O sistema de gestão de carregamento inteligente da Nissan ajuda a concretizar todo o potencial dos EV. Com um controlador de carga/descarga ligado a unidades de carga ou de carga/descarga, o sistema prevê a utilização de energia dos veículos. O sistema obtém informações em tempo real sobre a carga restante de um veículo, bem como sobre a utilização de energia nos edifícios e determina autonomamente o momento ideal para carregar e descarregar. A tecnologia permite a deslocação da carga de energia e a redução dos picos de consumo sem comprometer o desempenho ou o conforto do veículo. Quando ligados a painéis solares, os utilizadores podem consumir diretamente energia renovável produzida no local, contribuindo para a descarbonização.

Aspetos fundamentais

Transferência de carga através de carregamento inteligente

Através da monitorização em tempo real da utilização de energia nos edifícios e da carga restante da bateria dos veículos elétricos, o sistema proporciona um controlo inteligente sobre o momento ideal para carregar os EV. Além disso, a utilização de múltiplos EV não afeta a utilização de eletricidade dos edifícios. Redução dos picos de consumo através da gestão das descargas

O sistema ajuda a reduzir os picos de utilização de energia nos edifícios, fornecendo energia dos EV aos edifícios quando a procura de energia é elevada, reduzindo a utilização da rede e minimizando as faturas de eletricidade. Utilização eficiente de energias renováveis

Os edifícios com painéis solares podem ser ligados ao sistema, permitindo o fornecimento e consumo eficientes de eletricidade, dependendo da energia gerada. Por exemplo, os veículos elétricos são carregados quando é produzida muita energia solar durante o dia e, à noite, fornecem eletricidade aos edifícios. Isto ajuda as empresas a dar mais um passo em direção ao RE100, uma iniciativa empresarial global de energia renovável que reúne empresas empenhadas em obter eletricidade 100% renovável.

Oferta de serviços

A Nissan oferece assim aos clientes no Japão uma experiência de serviço num só local. Ao implementar o sistema, os clientes podem contar com uma gama de apoio que inclui soluções otimizadas, seleção de equipamento, fornecedores de instalação e pedidos de subsídios. Após a implementação, o apoio continua a satisfazer as necessidades evolutivas dos clientes, incluindo operações de manutenção e orientação sobre melhorias.

Consulta: Inclui a definição de requisitos, a verificação da situação atual, o fornecimento de orientações sobre soluções e a estimativa do impacto do sistema. Construção: Inclui recomendações de equipamento, seleção de fornecedores de instalação, configuração inicial do sistema e gestão do progresso. Manutenção: Inclui verificações periódicas, resolução de problemas, análise de desempenho com base na monitorização do funcionamento e sugestões de melhoria.

Como empresa pioneira no sector dos veículos elétricos, a Nissan faz mais do que desenvolver e comercializar veículos elétricos. No seu esforço para alcançar uma sociedade sustentável, lançou a primeira fonte de alimentação “veículo para casa” (V2H) do mundo e também criou a 4R Energy Corp. para reutilizar as baterias de VE.

A Nissan está empenhada em concretizar um futuro sustentável. Uma forma de o fazer é criar nova cadeia de valor ao longo do ciclo de vida dos seus veículos. A empresa continua a envolver-se em programas e testes de campo concebidos para alargar os horizontes da mobilidade e da sociedade, enquanto defende a neutralidade de carbono e a construção de comunidades futuras.