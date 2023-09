Nissan lança ‘concept car’ revolucionário

Para celebrar o 20º aniversário da Nissan Design Europe (NDE) em Londres, Makoto Uchida, presidente e CEO da Nissan, visitou o centro de design para apresentar um novo protótipo de automóvel elétrico urbano desportivo, denominado Nissan Concept 20-23.

A revelação do novo Concept 20-23 teve lugar numa barcaça flutuante atracada diretamente fora do NDE no troço da Bacia de Paddington do canal Grand Union, que é uma parte fundamental da paisagem única em torno do NDE e que o torna um local tão distinto e inspirador.

O Nissan Concept 20-23 foi concebido por uma equipa que inclui alguns dos membros mais jovens da NDE, com o simples objetivo de imaginarem um automóvel – sem restrições – que gostariam de conduzir nas ruas da cidade onde trabalham.

O nome Concept 20-23 reflete 20 anos de posição da NDE no coração de Londres, bem como o tradicional número 2 (ni) 3 (san) da Nissan e que é, também, o ano atual. Também continua uma longa tradição da Nissan de trazer diversão distintiva para o mundo dos hatchbacks e automóveis de cidade. Com a herança dos chamados “Pike Cars” da Nissan, como o Be-1, Pao, Figaro e S-Cargo, o Concept 20-23 inclui um toque do século 21 misturado com esta tradição de automóveis compactos.

Falando sobre o Concept 20-23 na sua apresentação em Londres, Alfonso Albaisa, vice-presidente sénior de Design Global da Nissan, disse: «A equipa mais jovem do NDE recebeu um encargo simples: conceber um divertido automóvel urbano elétrico que gostariam de conduzir todos os dias em Londres. O Concept 20-23 que eles projetaram é um hatchbackcompacto que é fortemente influenciado pelo mundo da competição online. Adoro a história que conta sobre como os mundos da vida urbana moderna, dos jogos online e da mobilidade com emissões zero se cruzam».

O toque moderno nesta brincadeira de automóvel compacto reflete tanto o mundo das competições online quanto a participação da Nissan na Fórmula E. A carroçaria de 3 portas do Concept 20-23 possui adições aerodinâmicas extremas à frente e atrás, com saias profundas que direcionam o fluxo de ar para longe da frente do automóvel, através de aberturas para arrefecer os travões e para fora, através de saídas de ar logo atrás das rodas dianteiras.

A frente do automóvel inicia-se num plano direito a partir do qual se inclina até o topo do capô, dando à frente uma superfície inesperadamente limpa. É aqui que os faróis dianteiros estão posicionados, com o seu aspeto distinto constituído por um semicírculo superior e outro inferior e realçado por um feixe de luz fino graças à tecnologia LED. O sinal de mudança de direção faz parte da mesma unidade LED semicircular. Eles dão à frente do Concept 20-23 uma aparência amigável, entre as formas complexas que regem o fluxo de ar.

De lado, a musculatura do automóvel vem de cavas de rodas estendidas que cobrem grandes jantes com pneus de baixo perfil. A parte superior das cavas das rodas dianteira e traseira possuem grelhas de ventilação para reduzir a pressão que pode criar resistência aerodinâmica no compartimento das rodas.

A curvatura das cavas das rodas termina abruptamente ao nível da porta inferior, onde as intersecções angulares emolduram a saída de ar atrás da roda dianteira. E as mesmas fendas angulares nas cavas das rodas traseiras permitem que o fluxo de ar arrefeça os travões traseiros. As saias estendidas abraçam o lado da carroceria na parte inferior do automóvel.

Na traseira, um grande spoiler de peça única emerge harmoniosamente do bordo do tejadilho, com placas terminais que se curvam desde a quase vertical perto do pilar C até ao elemento horizontal angular que gera a força descendente. A visibilidade traseira não é comprometida pelo deflector traseiro, evitando um problema comum que os automóveis desportivos com spoilers traseiros enfrentam.

Tal como a dianteira, cada uma das luzes traseiras é composta por um fino LED com semicírculos superior e inferior, que contrasta com as formas quadradas da parte inferior, que é definida por formas decididamente funcionais para gerir o fluxo de ar e maximizar a criação de efeito de solo à medida que o ar escapa de baixo do automóvel. A largura total do automóvel é enfatizada por uma barra horizontal abaixo do que parece ser um sorriso suave que define o contorno traseiro.

Uma entrada de ar fina está integrada no tejadilho, onde se encontra com o cabeçote do para-brisas, dando ventilação aos ocupantes enquanto desfrutam do desempenho do Concept 20-23.

A pintura exterior cinzenta tem um acabamento texturizado, dando a impressão de ser talhada a partir de uma única peça de metal, refletindo um ambiente que foi concebido para habitar. O número da Nissan – 23 – aparece na traseira do automóvel a três quartos.

Enquanto o Concept 20-23 seria apenas um modelo exterior, a equipa de designers de interiores criou um habitáculo que reflete a natureza extremamente desportiva do exterior. Em primeiro lugar, a entrada é feita por duas portas borboleta que dobram para cima a partir da base do pilar A.

Uma barra de suporte atravessa as aberturas das portas cobertas por acolchoamento de espuma para proteger os cotovelos, exigindo que o condutor e o passageiro passem por cima dela para alcançar seus assentos. Os dois bancos de assentos profundos oferecem um apoio adequado, sem ser à custa do conforto. São recortados e com um acabamento quase branco, com um grande apoio de cabeça que lembra automóveis de competição.

Uma vez em posição, o condutor é recebido por uma longa coluna de direção estendida que culmina num volante desportivo retangular repleto de múltiplos controlos e ajustes. As alavancas para ajustar o desempenho do grupo motopropulsor elétrico e os interruptores adicionais estão ao alcance da ponta dos dedos, atrás do volante.

A coluna de direção é apoiada por um suporte em fibra de carbono que é aparafusado na posição a partir da base da grande abertura que faz parte da consola central.

Entre os dois ocupantes, duas travessas metálicas mantêm a consola central na posição e são aparafusadas à “coluna” do automóvel que aparece do chão. Sob as duas barras de suporte, um extintor de incêndio é montado.

O interior é uma interpretação futurista da funcionalidade nua de um automóvel de competição, com apenas alguns ecrãs para exibir informações vitais e distrações mínimas – um reflexo dos nossos automóveis de competição reais – como os Nissan que participam na Fórmula E – inspiradas nas configurações de simuladores online.

Para resumir o Concept 20-23, Alfonso Albaisa disse: «É uma celebração apropriada de 20 anos do NDE, um local onde ideias ousadas tomaram forma e ganharam vida!»