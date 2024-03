Nikki Haley fora da corrida à presidência dos EUA?

A candidata Nikki Haley deverá anunciar ainda esta quarta-feira o seu abandono da corrida das primárias presidenciais republicanas nos EUA, depois de ter perdido 14 dos 15 estados que foram a votos na terça-feira.

De acordo com fontes da campanha de Haley, citadas por vários ‘media’ norte-americanos, Haley decidiu abandonar a corrida presidencial e deverá fazer o anúncio formal da sua desistência, deixando o ex-presidente Donald Trump sozinho no caminho para se tornar o candidato para as eleições de 05 de novembro.

O atual e o ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden e Donald Trump, saíram vitoriosos da “Super Terça-Feira”, arrecadando quase todos os delegados que foram a votos nas primárias democrata e republicana.

Com mais de 80% dos votos já apurados em 13 dos 15 estados e um território desta “Super Terça-Feira”, Donald Trump assegurou já mais 722 delegados republicanos, contra apenas 46 da sua única adversária, a ex-embaixadora Nikki Haley, de acordo com dados divulgados pelos ‘media’ norte-americanos.

Trump tem assegurados já 885 delegados dos 1.215 necessários para assegurar a sua escolha na convenção do Partido Republicano, marcada para julho.

Nikki Haley, apesar de tudo, conseguiu evitar que Trump ganhasse em todos os tabuleiros da “Super Terça-Feira”, infligindo uma derrota ao ex-presidente no estado de Vermont, mas angariando apenas 46 delegados, ficando com um total de 89 delegados.

Com o seu abandono, falta saber de Haley pronunciará o seu apoio à candidatura de Trump, como já fizeram recentemente o governador Ron DeSantis e o empresário Vivek Ramaswamy, que entregaram os seus delegados ao ex-presidente.