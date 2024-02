Nathalie de Oliveira em Paris e Nanterre

Nathalie de Oliveira, deputada do PS eleita pela Europa e de novo candidata às legislativas de março, participa em eventos das comunidades portuguesas em Paris e Nanterre.

Na sexta-feira, 2 de fevereiro, pelas 15 horas, a deputada encontra-se com jovens artistas lusodescendentes que apresentam um projeto sobre o 50 anos do 25 de Abril, em Nanterre.

No sábado, dia 3 de fevereiro, pelas 15 horas, participa na Gulbenkian no ciclo de leituras “Literanto” com Sara Novais Nogueira e Carlos Nuno Granja.