Nathalie de Oliveira em duplo compromisso com portugueses em Paris

A deputada eleita pelo círculo da Europa Nathalie Oliveira desloca-se este fim de semana a Nogent-sur-Marne e ao centro da capital francesa para participar um conjunto de compromissos junto das comunidades portuguesas.

De acordo com a agenda à qual o BOM DIA teve acesso, Nathalie de Oliveira estará, este sábado, 21 de outubro, na celebração do 40.º aniversário da Associação Estrelas do Mar, em Nogent-sur-Marne.

No dia seguinte, a deputada socialista marca presença na Missa das 11 horas que terá lugar no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, localizado no 19.º Bairro de Paris.