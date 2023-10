Nathalie de Oliveira em França e Suíça com duplo compromisso

A deputada Nathalie de Oliveira, eleita pelo círculo da Europa, vai deslocar-se de quinta-feira a sábado à Suíça e a França para participar num conjunto de atividades relacionadas com as comunidades portuguesas residentes naqueles países.

De acordo com a agenda enviada ao BOM DIA, a governante participa numa conferência sobre a integração da comunidade portuguesa na Suíça, que terá lugar no dia 2 de novembro em Genebra.

No sábado, dia 4, às 14h30, participa na Reunião do Conselho Consultivo da área consular do Grande Leste, convocado pelo consulado-geral de Estrasburgo e, pelas 16h30, marca presença na festa do magusto na Associação Cultural Portuguesa de Metz.