Nathalie de Oliveira com comunidade portuguesa de Paris

A deputada eleita pelo círculo da Europa, Nathalie de Oliveira, estará em Paris, entre os dias 6 e 7 de outubro, para participar em vários eventos relacionados com a comunidade portuguesa residente em França nesse fim de semana.

No sábado, dia 7 de outubro, Nathalie de Oliveira participa na inauguração do Salon Partir Étudier à l’Étranger organizado pela Associação Cap Magellan. O salão tem por objetivo o incentivo dos jovens a ir estudar em Portugal, sendo a deputada uma das convidadas para a inauguração do evento, que terá lugar pelas 11h00, no Parc des Expositions de Paris, em Porte de Versailles.

Em seguida, a deputada segue para uma intervenção na conferência internacional sobre a situação no Nagorno-Karabakh, onde milhares de pessoas estão a fugir para a Arménia devido a ocupação de forças do Azerbaijão, que ocorrerá pelas 17h30, no Salon Ampère, no 17º bairro de Paris.

No domingo de manhã, pelas 10h00, Nathalie de Oliveira integra uma comitiva da Coordination des Collectivités Portugaises de France (CCPF) para uma visita ao Museu Nacional da Emigração de França, no Palais de la Porte Dorée.