Natal ultrapassa fronteiras entre Espanha e Portugal

A fronteira entre Vilar Formoso, concelho de Almeida, e Fuentes de Oñoro (Espanha) recebe um Mercadinho de Natal Transfronteiriço nos dois últimos fins de semana de dezembro e no primeiro fim de semana de janeiro.

A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Almeida e Junta de Freguesia de Vilar Formoso, no distrito da Guarda, e o Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro, em Espanha.

O Mercadinho de Natal Transfronteiriço – Natal Sem Fronteiras vai decorrer na zona de fronteira entre Portugal e Espanha e será dedicado aos produtos endógenos, ao artesanato local e às tradições dos dois países.

Os promotores realçaram que o evento celebra o espírito de união entre os territórios dos dois países através do qual se pretende também dinamizar a economia local.

O presidente da Câmara Municipal de Almeida, António Machado, salientou à agência Lusa que a iniciativa decorre da ligação de longa data com Fuentes de Oñoro e Cuidad Rodrigo, em Espanha.

“Trabalhamos em conjunto e temos vários projetos transfronteiriços. Quisemos também juntar-nos nesta época para dinamizar o espaço de fronteira e reviver tradições dos dois países”, realçou.

António Machado destacou que a iniciativa vai proporcionar a partilha de vivências dos dois lados da fronteira, nomeadamente às crianças que vão poder viver em conjunto as tradições dos dois países.

O autarca explicou que o Mercadinho vai acontecer em redor de uma “árvore de Natal gigante” que está colocada mesmo na linha de fronteira, um espaço que tem uma iluminação natalícia “bem cuidada e bem colocada”.

António Machado destacou a adesão ao evento das associações das duas localidades, bem como de outras do concelho de Almeida, que vão contribuir para a animação do espaço.

“Está criada uma expectativa muito grande. Espero que se consiga dinamizar o espaço e que seja um êxito para podermos dar continuidade”, sustentou.

O Mercadinho terá dez casinhas de Natal que vão estar abertas nos dias 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de dezembro e nos dias 5 e 6 de janeiro, entre as 16h00 e as 19h00.

A iniciativa inclui diversas atividades, como a visita do Pai Natal e do Carteiro Real, uma tradição espanhola. Haverá ainda construção de presépios, confeção de bolachinhas de Natal, uma caminhada e uma corrida Fronteira da Paz, momentos de leitura de contos, cantares, danças, jogos tradicionais e um desfile de Reis com presentes para as crianças.

O Mercadinho está inserido no programa “Almeida, a Sua Estrela de Natal” preparado pela Câmara para o concelho nesta época do ano.

O autarca salientou que a iniciativa abrange todo o concelho, nomeadamente com um apontamento de iluminação em cada localidade.

O programa inclui ainda iniciativas de animação na sede de concelho e junto ao Memorial Aristides Sousa Mendes, na zona da Estação de Vilar Formoso, para dinamizar sobretudo as zonas comerciais.