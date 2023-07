Não vai ser pera doce, mas vai ser!

“Ergueste-a, e fez-se.”

Fernando Pessoa sobre o Conde D. Henrique

Sabia que o Condado Portucalense começou com a Casa de Borgonha? O Conde D. Henrique, que nasceu em Dijon no ano de 1066, foi um dos primeiros nobres a fixar-se na Península Ibérica a pedido do monarca Leonês.

D. Henrique era o mais novo dos irmãos da casa de Borgonha, o que lhe reduzia as hipóteses de se tornar duque. Por causa disso ele aceitou a proposta de Afonso VI de Leão e Castela para o auxiliar na reconquista da Península Ibérica aos mouros.

D. Henrique foi bem-sucedido nas suas batalhas e, como recompensa, o rei Afonso VI de Leão e Castela deu-lhe a sua filha ilegítima Teresa de Leão em casamento. Por causa lá de uns planos do primo do Henrique, Raimundo, o rei Afonso decidiu dividir o condado de Galiza em dois, dando o condado Portucalense a D. Henrique e o condado de Galiza a Raimundo. Este ganhou o título de Conde D. Henrique de Portucalense.

Depois, o primo Raimundo bateu as botas, e isso causou umas zaragatas e instabilidades no reino de Afonso VI. E, como quem não quer a coisa, o Conde D. Henrique de Portucalense pensou: “é agora ou nunca”, e declarou o território Portucalense independente. Mas, só no reinado do seu filho é que o condado Portucalense se tornou independente, após muita porradinha no lombo!

O conde D. Henrique lançou a base do que hoje conhecemos como Portugal. Não foi pera doce, mas como diz o ditado: “Aquilo que não nos mata, faz-nos mais fortes!”. Ele foi o pai de uma nação, e como qualquer bom pai deixou um exemplo de força e valentia para as gerações a seguir. Lançou os alicerces do país ao qual hoje muitos chamam casa.

Para ter forcinha nas canetas ele deve ter comido, sem dúvida, muitas sopas de cavalo cansado.

Ingredientes:

200ml de vinho tinto (daquele bão, que pinta os beiços)

Pão (saloio, alentejano, broa de milho ou centeio)

1 gema de ovo

Mel

Preparo:

Verta meio copo de vinho tinto numa tigela; Adicione a gema e o mel e misture tudo, até ficar ligado; Adicione o resto do vinho e mexa novamente; Esfarele o pão e junte à mistura; Sirva

Cuidado: pode deixar as bochechas rosadas e um sorriso na cara quando tomado ao pequeno-almoço.

Bom apetite!

Dévora Cortinhal