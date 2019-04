não se ouviam tiros. apenas vozes.

naquela terna manhã brotou, por fim,

a primavera. o frio durara um pouco mais do que o previsto.

(mas parecia chegar ao fim. o vento amainava, sentia-se a brisa)

naquela manhã nasceram flores e, por coincidência ou

por alma do tempo, todas nasceram cravos.

a euforia – alteravam-se as ordens da meteorologia. e deu-se que

a rádio já anunciava as boas novas: se depois do adeus restar de pé fincado

um povo que ordena, a tardia chegada da estação que nos armou com pétalas

valerá a pena:

os jardineiros também viveram para ver voltar as cores da primavera.