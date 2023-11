“Não podemos confiar na mão invisível do mercado”

O Papa Francisco criticou as “forças cegas” do mercado, reforçando o seu alerta contra uma “economia que mata”, em mensagem divulgada pelo Vaticano, a respeito do 10.º aniversário da primeira exortação do pontificado, ‘Evangelii Gaudium’ (a alegria do Evangelho).

“Não podemos continuar a confiar em forças cegas e na mão invisível do mercado. O crescimento com equidade requer mais do que crescimento económico, embora o pressuponha”, apela Francisco.

O texto, dirigido ao Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral (Santa Sé), apela à criação de novas estruturas sociais, processo que implica “renunciar à autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira”, para “atacar as causas estruturais da desigualdade”.

“Estou longe de propor um populismo irresponsável, mas a economia não pode continuar a recorrer a remédios que são um novo veneno, como tentar aumentar a rentabilidade reduzindo o mercado de trabalho, criando assim novos excluídos”, acrescenta o Papa.

Francisco critica ainda discursos marcados por populismos e xenofobia, considerando que “enquanto a exclusão e a desigualdade no seio de uma sociedade e entre os diferentes povos não forem invertidas, será impossível erradicar a violência”.

As crises climática, sanitária e migratória têm a mesma raiz na iniquidade desta economia que mata, descarta e destrói a irmã mãe terra, na mentalidade egoísta que a sustenta, a que me referi com maior profundidade na ‘Laudato Si’. Engana-se quem pensa que se pode salvar sozinho, neste mundo ou no outro”.

O Papa desafia os católicos a promover uma “resistência contracultural profética ao individualismo hedonista pagão”.

“Resistência a um sistema que mata, exclui, destrói a dignidade humana; resistência a uma mentalidade que isola, aliena, fecha a vida interior aos próprios interesses, afasta-nos do próximo, afasta-nos de Deus”, aponta.

Francisco defende-se, indiretamente, de quem o critica por dar demasiada importância a temas sociais, sustentando que “o Papa não pode deixar de colocar os pobres no centro”, uma “exigência do Evangelho”.

“Incomoda falar de ética, incomoda falar de solidariedade global, incomoda falar de distribuição de bens, incomoda falar de preservação de empregos, incomoda falar de dignidade dos fracos, incomoda falar de um Deus que exige um compromisso com a justiça”, lamenta.

No amor ativo que devemos aos pobres está o remédio para o grande risco do mundo de hoje, com a sua múltipla e avassaladora oferta de consumo: uma tristeza individualista que nasce do coração cómodo e ganancioso, da busca doentia de prazeres superficiais, da consciência isolada, e do desejo de resolver radicalmente os problemas dos pobres”.

O Papa considera que é necessário “resolver radicalmente os problemas dos pobres”, afirmando que a desigualdade é a “raiz dos males sociais”.

O texto propõe uma nova mentalidade, que “pense em termos de comunidade, que dê prioridade à vida de todos sobre a apropriação dos bens por alguns”.

“Se não conseguirmos esta mudança de mentalidade e de estruturas, estamos condenados a ver agravarem-se as crises climática, sanitária e migratória, e sobretudo a violência e as guerras, pondo em risco toda a família humana, pobres e não pobres, integrados e excluídos”, adverte.

A exortação apostólica ‘Evangelii Gaudium’ (2013) é considerada um documento programático do Papa, no qual Francisco deixou fortes críticas à “economia da exclusão” e à confiança cega na “mão invisível do mercado”, pedindo soluções para as “causas estruturais da pobreza”.

“Assim como o mandamento ‘não matar’ põe um limite claro para assegurar o valor da vida humana, assim também hoje devemos dizer ‘não a uma economia da exclusão e da desigualdade social’. Esta economia mata”, escreveu.