Não sei como se contará no futuro o que se está a passar… sei que para muitos de nós, os que não conseguem voltar ao “business as usual”, nada será como antes, e no que estiver no nosso poder não vamos deixar que isto caia no esquecimento, iremos lembrar-vos até ao fim que decidiram pelas vossas próprias cabeças apoiar de forma direta ou indireta um massacre de crianças, decidiram nem sequer apelar ao fim da loucura, decidiram acreditar que não havia alternativa e que crianças são danos colaterais, decidiram que é aceitável deixá-las morrer à fome e à sede, decidiram que é aceitável serem enterradas e queimadas vivas, serem mutiladas. Decidiram colocar-se do lado da crueldade, da tortura sem fim.

Não haverá nem esquecimento, nem perdão.

Luísa Semedo