Não há desculpas para ficar a dormir enquanto a seleção joga

“Este verão é para acordar cedo. Estamos no Mundial e precisamos do teu apoio. Põe o despertador”. Esta é a mensagem que a seleção feminina quer passar a todos os portugueses para que não deixem apoiar as atletas durante a sua estreia nesta prova que, por ter lugar na Nova Zelândia, vai obrigar a que a Europa assista às partidas durante a manhã.

Esta iniciativa foi lançada esta segunda-feira pela Federação Portuguesa de Futebol nas redes sociais.

Portugal estreia-se este domingo, pelas 8h30 (hora de Lisboa), frente aos Países Baixos. Segue-se o jogo contra o Vietname, dia 27, também às 8h30, e o embate com os Estados Unidos, a 1 de agosto, pelas 8h00.

