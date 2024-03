Munique recebe sessão de esclarecimento sobre Segurança Social portuguesa

Dois adidos da embaixada de Portugal em Berlim vão estar esta sexta-feira em Munique para uma sessão extraordinária de esclarecimentos relacionada com a Segurança Social portuguesa.

De acordo com uma nota publicada pela embaixada, a sessão é aberta ao público e está agendada para as 10h00 no salão da Comunidade Católica de Língua Portuguesa de Munique.