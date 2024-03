Mulheres unidas jamais serão esquecidas 

Mulher empoderada cria o seu próprio caminho e inspira outros a fazerem o mesmo

A trajetória da humanidade é entrelaçada com o poder e a presença da mulher desde os primórdios da civilização. Ela não apenas compartilhou o fardo das adversidades, mas também desempenhou um papel vital no desenvolvimento e na evolução de sociedades em todo o mundo. Desde as antigas comunidades agrícolas até as complexas sociedades contemporâneas, a mulher tem sido uma força motriz, moldando o curso da história com resiliência, criatividade e determinação.

Em cada período da história, as mulheres contribuíram para avanços significativos em áreas que vão desde a ciência e a medicina até a arte e a política. Seja na descoberta de curas para doenças, na liderança de movimentos sociais ou na expressão de emoções através da música e da literatura, as mulheres têm deixado uma marca inextinguível no tecido da humanidade.

No entanto, mesmo diante de suas contribuições inestimáveis, as mulheres muitas vezes enfrentam adversidades e desafios únicos, incluindo a pressão social, a discriminação de género e a violência. Infelizmente, em muitos casos, essas dificuldades são agravadas pela própria falta de solidariedade entre as mulheres.

É vital reconhecer que a rivalidade entre mulheres, muitas vezes enraizada em normas sociais e competição cultural, só serve para enfraquecer o potencial coletivo das mesmas e minar os progressos alcançados. Em vez de se verem como concorrentes, as mulheres devem se unir em solidariedade, apoiando umas às outras em busca da igualdade, do empoderamento e do respeito mútuo.

Portanto, neste momento crucial da história, faço um apelo a todas as mulheres: vamo-nos esforçar para ser menos cruéis umas com as outras e abandonar as rivalidades desnecessárias. Em vez disso, vamos nos unir como aliadas e defensoras umas das outras, celebrando nossas conquistas, apoiando nossos sonhos e promovendo uma cultura de respeito, compaixão e empoderamento feminino. Somente juntas podemos alcançar o pleno potencial de nossa força coletiva e verdadeiramente transformar o mundo para melhor.

Aqui está uma receita básica para fazer croissants deliciosos:

Ingredientes:

500g de farinha de trigo

10g de fermento biológico seco

50g de açúcar

10g de sal

250ml de leite morno

100g de manteiga sem sal, em temperatura ambiente

1 ovo para pincelar

Instruções:

Numa tigela grande, misture a farinha, o fermento, o açúcar e o sal. Adicione o leite morno à mistura seca e mexa até formar uma massa pegajosa. Transfira a massa para uma superfície enfarinhada e sove por cerca de 10 minutos, até que fique macia e elástica. Cubra a massa e deixe descansar por cerca de 1 hora, ou até dobrar de tamanho. Após o descanso, divida a massa em duas partes iguais e abra cada uma em um retângulo. Espalhe metade da manteiga sobre cada retângulo de massa. Dobre as pontas mais curtas da massa em direção ao centro, cobrindo a manteiga, e dobre novamente ao meio, formando três camadas. Enrole cada retângulo de massa em forma de rolo, pressionando levemente para selar as extremidades. Corte cada rolo em triângulos e estique cada triângulo levemente. Enrole cada triângulo começando pela base larga até a ponta, formando o formato de croissant. Coloque os croissants em uma assadeira forrada com papel manteiga, deixando espaço entre eles. Cubra os croissants com um pano limpo e deixe descansar por mais 30 minutos. Pré-aqueça o forno a 200°C. Bata o ovo e pincele os croissants com cuidado. Asse os croissants pré-aquecidos 15-20 minutos, ou até que fiquem dourados e crocantes.

Deixe esfriar um pouco antes de servir, bom apetite!

Dévora Cortinhal