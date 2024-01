Mulher apanhada no Porto com 14,2 quilos de cocaína na mala

Uma passageira, proveniente do Brasil, transportava 14,2 quilos de cocaína na mala quando foi detida no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, na passada quarta-feira.

“A deteção dos estupefacientes foi levada a cabo pelos funcionários aduaneiros, através de técnicas de inspeção e controlo desenvolvidas pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), no sentido de reforçar as capacidades para cumprir a sua missão no que respeita ao combate à prática de atos ilícitos, à proteção da sociedade e da saúde pública”, lê-se em comunicado emitido pela AT e citado pelo Jornal de Notícias.

Sobre o caso, sabe-se que a suspeita foi detida e a droga entregue à Polícia Judiciária, que é na sua qualidade de órgão de polícia competente para a investigação criminal do tráfico de estupefacientes, segundo a mesma fonte.