Chegou às livrarias o meu terceiro livro “MUDAMOS PELO QUE FAZEMOS – Sobrevivência com Ciência para o Autoconhecimento”, é um livro que promete despertar a curiosidade e transformar a maneira como observamos o desenvolvimento pessoal. Com base na experiência clínica e conhecimento científico, abordamos os desafios da vida moderna e oferecemos insights valiosos sobre como promover mudanças significativas nas nossas vidas.

Este livro tem dois objetivos principais: aumentar o sentido de responsabilidade individual e reduzir a perspetiva de vitimização, com leitura e exercícios práticos, para refletir e adaptar à sua própria história de vida. A escrita deste livro é ancorada em ciência, metáforas e exemplos, emoldurada com a filosofia milenar do estoicismo (que influenciou os modelos científicos mais eficazes de psicoterapia), com uma linguagem acessível a todos, mas lógica e articulada.

Com esta leitura, ganhamos uma visão mais serena da vida, mais consciente do que está sob nosso controlo e o que temos de aceitar, para uma melhor integração e adaptação ao mundo (e não o mundo a nós). Graças à leitura e aos exercícios práticos associados, saímos munidos de lógicas e estratégias úteis para perceber que a vida não é o que nos acontece, mas, acima de tudo, o que fazemos com o que nos acontece. É por isso que mudamos pelo que fazemos.

Já pode receber em casa o livro MUDAMOS PELO QUE FAZEMOS

Tendo o livro consigo, dá acesso gratuito aos vários lançamentos programados:

● no Algarve, no dia 27 de Maio, um pré-lançamento na Pousada de Sagres no evento da Conferência MEL | Mulheres Empreendedoras da Lusofonia, pelas 10h30

● Em Lisboa, na Feira do Livro de Lisboa, em 4 de junho de 2023, pelas 20h

● no Funchal | Madeira, na 5ª Conferência Portugal Positivo, com o apoio do jornal online da diáspora portuguesa BOM DIA e da Universidade da Madeira, no dia 17 junho, pelas 12h, onde irá também moderar um painel sobre responsabilidade e emigração

● Em Arcos de Valdevez, em 22 de Junho, pelas 17h

● Na Póvoa de Varzim, no Diana BAR Café, com a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, no dia 6 de Julho, pelas 18h

Na Póvoa de Varzim, Jantar-Palestra no Restaurante Theatro, pelas 20h30

● em Matosinhos, na FNAC do Mar Shopping no dia 15 Julho, pelas 18h

Caso esteja numa empresa que pretenda uma palestra MUDAMOS PELO QUE FAZEMOS, disponha também.

Ao dispôr para qualquer dúvida ou questão que queiram colocar à consideração.

Um abraço estóico!

