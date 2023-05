Mourinho tenta segunda conquista europeia consecutiva

A Roma defronta esta quarta-feira o Sevilha na final da Liga Europa, com o treinador português José Mourinho a tentar conquistar o segundo troféu europeu consecutivo para os italianos, frente ao recordista de títulos na prova.

José Mourinho, que na época passada levou os romanos à conquista da Liga Conferência, procura nova glória europeia, na Puskas Arena, em Budapeste, a partir das 20h00 (hora de Lisboa), perante um adversário que venceu todas as seis finais disputadas (2006, 2007, ainda sob a designação de Taça UEFA, 2014, 2015, 2016 e 2020).

A conquista da Liga Europa de 2022/23, cuja final será arbitrada pelo Anthony Taylor, é também a última oportunidade de os dois clubes obterem uma vaga para a Liga dos Campeões da próxima época, uma vez que já falharam ambos esse objetivo pela via dos campeonatos nacionais.

O guarda-redes internacional português Rui Patrício é o titular da baliza da Roma e um dos responsáveis pela presença na final, para a qual subsiste a dúvida a dúvida sobre a presença do avançado argentino Paulo Dybala, melhor marcador da formação transalpina nesta temporada, com 16 golos, devido a lesão.

Aos 60 anos, José Mourinho pode conquistar o sexto troféu europeu, depois de ter vencido todas as finais que disputou (excetuando a Supertaça continental): Liga dos Campeões em 2004, no FC Porto, e 2010, no Inter Milão, Liga Europa em 2003, no clube portuense, e 2017, no Manchester United, e Liga Conferência Europa, no ano passado.

Esta edição da Liga Europa contou a participação de duas equipas portuguesas: o Sporting de Braga foi eliminado na fase de grupos e o Sporting, relegado da ‘Champions’, foi afastado pela Juventus nos quartos de final, depois de se ter imposto ao Arsenal nos ‘oitavos’.