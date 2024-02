Mourinho Félix condecorado por Marcelo

O Presidente da República condecorou Ricardo Mourinho Félix com as insígnias de Grande-Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique pelas funções que exerceu no cargo de vice-presidente do Banco Europeu de Investimentos (BEI).

De acordo com uma nota divulgada pela Presidência da República, Marcelo de Ricardo Mourinho Félix condecorou Ricardo Mourinho Félix na quinta-feira, numa cerimónia no Palácio de Belém.

Natural de Setúbal, quadro do Banco de Portugal, professor auxiliar convidado da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa entre 2001 e 2006, Ricardo Mourinho Félix foi designado vice-presidente do BEI em outubro de 2020.

Ricardo Mourinho Félix foi um dos principais “operacionais” da equipa coordenada por Mário Centeno que elaborou o cenário macroeconómico, em 2015, para o anterior líder socialista, António Costa.

Durante o período em que Mário Centeno, atual governador do Banco de Portugal, foi ministro das Finanças, Mourinho Félix foi primeiro secretário Adjunto do Tesouro e das Finanças e depois secretário de Estado Adjunto e das Finanças.

Antes de exercer funções governativas, desempenhou funções de coordenação na área de conjuntura e previsão no Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal. Também no Banco de Portugal, entre 2004 e 2013, exerceu funções no Grupo de Previsão da Economia Portuguesa.