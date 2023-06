Mortes nas estradas da UE sobem 6%

O número de vítimas mortais em acidentes rodoviários na União Europeia (UE) aumentou 6% em 2021 face ao ano anterior, invertendo dez anos de recuos, mas ainda ficou abaixo do número de 2019.

De acordo com o serviço estatístico da UE (Eurostat), o número vítimas mortais em acidentes foi de 19.917 em 2021, mais do que os 18.834 de 2020, ano em que se registou uma quebra acentuada resultante das restrições impostas no âmbito da pandemia da covid-19.

Em 2019, a UE registou 22.756 mortos em desastres de viação.

Em 2021, as menores taxas de mortes na estrada por milhão de habitantes foram registadas em Malta (17), Suécia (20) e Dinamarca (22) e as mais altas na Roménia (93), Bulgária (81) e Letónia (78).

A taxa de mortes nas estradas em Portugal, por seu lado, é de 54 por milhão de habitantes, a oitava maior da UE, sendo a taxa média dos 27 Estados-membros de 45.

França (2.931) registou o maior número de vítimas, em 2021, seguida da Itália (2.875) e da Alemanha (2.562), enquanto Malta (9), o Luxemburgo (24) e Chipre (45) apresentaram o menor.

Em Portugal houve, em 2021, 561 mortes em acidentes rodoviários, uma subida face aos 536 de 2020.

O número de 2021, no entanto, fica abaixo das 688 fatalidades rodoviárias registadas em 2019, antes da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2.