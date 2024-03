Montenegro escolhe quatro emigrantes para o seu Governo

Luís Montenegro, social-democrata que liderará o XXIV Governo Constitucional de Portugal, decidiu “fazer regressar” quatro emigrantes para assumirem outros tantos ministérios. Paulo Rangel, José Manuel Fernandes, Maria da Graça Carvalho e Nuno Melo são eurodeputados e vão trocar, nos próximos dias, Bruxelas por Lisboa.

Na lista apresentada esta quinta-feira por Montenegro a Marcelo Rebelo de Sousa, quatro nomes saltam à vista devido às suas fortes ligações com a diáspora.

O primeiro destes nomes a destacar é Paulo Rangel, eurodeputado desde 2009, antigo líder parlamentar do PSD e primeiro vice-presidente do PSD, que irá assumir pela primeira vez um cargo de ministro, tornando-se ministro de Estado e de Negócios Estrangeiros, ou seja, o braço direito de Montenegro.

Paulo Artur dos Santos Castro de Campos Rangel tem 56 anos (nasceu a 18 de fevereiro de 1968 em Vila Nova de Gaia) e iniciou a atividade política em 2001, com a redação do programa de candidatura do ex-presidente do partido Rui Rio, então candidato à Câmara Municipal do Porto apoiado por PSD e CDS-PP.

O também eurodeputado desde 2009 José Manuel Fernandes, nascido em Moure, Vila Verde, em 1967, vai assumir o cargo de ministro da Agricultura e Pescas.

Já a Maria da Graça Carvalho será confiada a pasta de ministra do Ambiente e da Energia. A eurodeputada conta com uma carreira com mais de 30 anos nas áreas da energia, alterações climáticas, tecnologia e inovação, tendo ainda passado pelos governos de Durão Barroso e Santana Lopes, liderando o ministério da Ciência e do Ensino Superior.

O quarto emigrante chamado por Luís Montenegro é Nuno Melo, líder centrista que presidiu a uma das comissões de inquérito a Camarate e que chega agora ao Governo como ministro da Defesa, depois de PSD e CDS terem concorrido coligados às legislativas.

Nuno Melo, 58 anos, nasceu em Joane, Vila Nova de Famalicão, e chegou à Assembleia da República na VIII legislatura, em 1999, eleito por Braga, círculo pelo qual concorreu nas duas legislaturas seguintes, sendo eleito líder parlamentar em julho de 2004 e vice-presidente do parlamento em 2007.

Veja, aqui, a lista completa do próximo Governo de Portugal.