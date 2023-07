Moinhos portugueses

Embora muitos moinhos de vento localizados em Portugal estejam hoje em dia demolidos ou abandonados, vamos encontrar vários recuperados como resultado da iniciativa da população e câmaras municipais.

Este tipo de edificação de forma circular com uma cúpula cónica e com velas de pano em varas girantes caraterizam-se ainda por ter uma porta de entrada e uma pequela janela num piso superior.

O movimento das varas e velas faziam movimentar mós de pedra bem pesadas, localizadas no interior do moinho. Assim, eram os grãos de vários tipos de cereais transformados em farinha através da moagem. O moleiro tinha a tarefa de colocar os cereais debaixo da mó e de ensacar a farinha.

Com outras palavras mais modernas, a energia eólica transformava-se em energia mecânica. Tratava-se de um mecanismo simples, mas no passado era, pois, um trabalho pesado em muitas circunstâncias.

Muitos dos moinhos de vento existiam numa zona ligeiramente elevada, rodeados de uma paisagem campestre. Embora alguns moinhos ainda fossem construidos em frente do mar ou rios.

O moinho antigo localizado em Cacilhas no concelho de Almada, tem vista para o rio Tejo. Em Sesimbra, vamos encontrar o Moinho do Outeiro, provavelmente construido no século XIX, por volta de 1837. Este tem uma cave onde os cereais eram armazenados e num outro piso a farinha era ensacada.

Na Ilha do Corvo, nos Açores foi igualmente construido, segundo certas fontes, um moinho de vento no século dezanove ou vinte. Este edifício é um Imóvel de Interesse Municipal e fica situado perto do Farolim da Ponta Negra. O Moinho do Corvo tem vista para o mar e horizonte.

O moinho de Porto Santo localizado no arquipélago da Madeira, tem uma placa giratória na base. Assim, o moleiro ou a população podiam usar o vento que vinha de várias direções.

O moinho de Óbidos com a localização na Freguesia de Gaieiras, pode ser visitado pois está aberto ao público e tem até um moleiro. Este moinho com as paredes exteriores pintadas de branco e amarelo fica perto do Largo da Feira.

E na região Norte, perto de Fafe situa-se o moinho de Aboim. Este é bem antigo. Supõe-se que foi foi construido no século XVIII e reconstruido num século recente. Para a sua recuperação foram definidas técnicas e materiais tradicionais.

Em Castro Verde (Alentejo), Odmira, Alcaria Ruiva (concelho de Mértola), Bombarral, Fafe, Azambuja, Montágua, Porto de Mós e Santiago do Cacém existem outros moinhos que estão à espera de serem admirados.

Teresa Cavaco Howe