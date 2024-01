MNE abre estágios para consulados e embaixadas

A XXIII edição do Programa de Estágios Curriculares MNE está a chegar e o período de inscrições para para o 2.º semestre do ano letivo 2023/2024 já abriu.

De acordo com a nota que o Ministério dos Negócios Estrangeiros fez chegar ao BOM DIA, este é um programa que “tem conhecido uma importante expansão e sucesso, refletindo-se no número de vagas abertas pelos serviços e postos diplomáticos e no número de candidaturas da parte de estudantes universitários. Este programa dá a oportunidade de um primeiro contacto profissional com o MNE e oficializa-se num protocolo de estágio, acordado entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma instituição de ensino superior e o aluno”.

Os estágios curriculares têm início previsto a 15 de abril de 2024, para estágios de 6 meses, ou a 15 de julho 2024, para estágios de 3 meses.

As candidaturas são realizadas, exclusivamente online, em www.pec.gov.pt/, e decorrem até 09 de fevereiro de 2024.