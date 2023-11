MJ Cruz apodera-se do TikTok do BOM DIA

Criadora de conteúdos lusodescendente residente na Suíça, MJ Cruz é conhecida pelos seus conteúdos humorísticos, ilustrações originais e tiktoks relacionados com o trabalho de atendimento ao cliente e dia a dia no país. Esta semana, faz um “takeover” ao TikTok do BOM DIA com vídeos novos exclusivos a sair todos os dias até ao próximo domingo.

Maria José Gomes, mais conhecida por MJ Cruz, nome de criadora de conteúdos pelo qual ficou conhecida nas redes sociais, tem 31 anos e é lusodescendente, parte da comunidade de portugueses residente na Suíça, no seu caso, em Vevey.

Nascida neste país, filha de pais portugueses, esta é a língua que sempre falou em casa e ao longo de todos os verões que passou em Portugal com os primos e a família enquanto crescia.

Porém, os vídeos que partilha e que lhe deram reconhecimento no TikTok são em francês – língua que fala no seu dia a dia na Suíça, e em especial no seu trabalho, atividade que inspirou os momentos caricatos que transforma em vídeos e conteúdos cheios de humor.

Foi em 2021, um ano depois do COVID ter começado, que começou a dar-se conta da popularidade do TIkTok. Como sempre gostou de teatro e de outras artes performativas, como a dança e o canto, decidiu experimentar começar a fazer vídeos com situações que vivia enquanto trabalhava num supermercado, e os primeiros likes e seguidores surgiram naturalmente.

“Eu trabalhei na Coop, que é um hipermercado, enquanto estava a estudar e guardei as camisas da farda do trabalho porque pensei ‘um dia vou ter coragem para fazer vídeos, não sei quando, mas vou ter coragem’”, disse MJ Cruz, em entrevista ao BOM DIA.

Esse dia, marcado pela publicação do primeiro vídeo no TikTok, demorou cerca de sete anos a chegar, mas o bichinho da partilha de histórias nas redes sociais já existia desde a altura: “eu já tinha costume de publicar no Facebook, quando trabalhava, a contar as histórias do meu trabalho, e as pessoas que me seguiam sempre acharam muita graça”, explicou.

“Também gosto de fazer teatro, e então quis experimentar fazer vídeos com cenas e coisas que às vezes podem parecer ridículas, que os clientes pedem e dizem e foi assim que comecei”, disse.

“Os primeiros vídeos foram coisas que me aconteceram a mim e depois aos bocadinhos comecei a fazer sobre coisas que os seguidores comentavam”. As pessoas começaram a identificar-se com aquele lado da moeda, e a enviar histórias sobre situações que também lhes acontecia. MJ Cruz pegou nelas, criou um script, e começou a transformá-las em vídeo.

A mensagem começou por ser exatamente essa: olhar para o outro lado de quem está a atender o público. “As pessoas gostam sempre muito de criticar quem trabalha na caixa, quem trabalha no hipermercado, mas isso é porque não se dão conta do que é trabalhar desse lado. Eu só queria que as pessoas pudessem aperceber-se do que é trabalhar quando estamos numa caixa, quando não somos o cliente, e ver desse ponto de vista. Há pessoas que percebem e outras que não percebem nada”, explica.

Os vídeos normalmente são em francês porque “a maior parte dos seguidores falam francês, mas eu sei que tenho pessoas de Portugal”. A criadora de conteúdos não sabe ao certo a fatia desta comunidade por entre os seus seguidores porque muitos deles, tal como ela, são portugueses a viver na Suíça, mas também faz representar as suas origens em alguns dos seus vídeos, tal como este ou este.

A par dos vídeos, MJ Cruz começou também a partilhar outras paixões nas suas redes sociais, entre as quais as suas ilustrações. No seu site, a criadora de conteúdos partilha alguns projetos que vai desenvolvendo, primeiro por conta própria, como merchandising das suas ilustrações ou livros de ilustração para crianças, e que agora a permitiram transformar-se no seu trabalho a full time, a par da criação de conteúdos,

“O meu namorado trabalha quase há quatro anos por conta própria em informática, da maneira que pode viajar, e nós queremos experimentar ir viajar um bocado. Como para desenhar só preciso do tablet e para fazer os vídeos só preciso do telemóvel, fomos vendo se tinha oportunidade de eu também deixar o meu trabalho e começar a trabalhar por conta própria. Experimentámos, e agora é uma nova aventura!” explicou ao BOM DIA, em relação ao novo percurso profissional que agora experimenta enquanto designer freelancer.

A par da ilustração que já fazia como hobbie, agora passou a aceitar todo o tipo de projetos relacionados com o design que vai partilhando na sua página de instagram dedicada à atividade – desde ilustração a logotipos, mas com uma grande paixão pelo trabalho com crianças.

“Tenho agora uma pessoa que trabalha com crianças que têm dificuldade em perceber as expressões da cara. Eu fiz desenhos de bonecos, como as princesas da Disney ou anime tristes, zangados, para as crianças irem percebendo melhor as emoções ao verem os desenhos do que quando são caras de pessoas”.

Maria José já tinha outro projeto direcionado para a inclusão dos mais pequenos: um livro de ilustração para crianças com diabetes, que ilustra os seus bonecos preferidos com um patch de insulina igual ao que têm que usar derivado da doença.

No próximo dia 14 de novembro assinala-se o dia mundial da diabetes, sendo que este é um projeto cujo valor das vendas revertem totalmente para uma associação de crianças com diabetes, estando disponível no seu site, em formato digital para impressão.

Da partilha de vídeos do seu dia a dia no TikTok, a paixões transformadas na sua ocupação profissional e projetos que contribuem para causas maiores, MJ Cruz é uma das criadoras de conteúdos da diáspora que se destaca pelos seus conteúdos originais e cheios de humor. Esta semana, vai estar no TikTok do BOM DIA a partilhar um vídeo novo por dia, todos os dias, até ao próximo domingo. O primeiro já está disponível aqui.