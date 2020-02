Ministra sul-africana elogia comunidade portuguesa

A ministra das Relações Internacionais e Cooperação sul-africana, Naledi Pandor, disse que Pretória quer reforçar cooperação bilateral e que os portugueses na África do Sul são exemplo da diversidade e união que Pretória quer promover no mundo.

“Na África do Sul, temos a terceira maior comunidade portuguesa no mundo, a seguir ao Brasil e a França, e nós valorizamos os portugueses neste país como sul-africanos devido à sua contribuição para este país, mas mais importante do que isso, porque são exemplo dos nossos valores e princípios de um país unido na sua diversidade e na diversidade do nosso povo”, afirmou Naledi Pandor a jornalistas antes de iniciar um almoço de trabalho, em Pretória, com o seu homólogo português, Augusto Santos Silva.

“A presença dos vossos cidadãos e cidadãs no país reforça a nossa ambição constitucional e faz com que a África do Sul se destaque como uma nação que respeita e acolhe outros povos”, adiantou a chefe da diplomacia sul-africana.

“Estou otimista em relação ao trabalho que pretendemos fazer entre os dois nossos países, mas também na arena internacional […] os nossos países têm uma relação histórica e a sua visita à África do Sul é um sinal de que iremos dar um ímpeto ainda maior a este relacionamento”, salientou.

“Posso confirmar que as pessoas de nacionalidade portuguesa desempenham um papel muito importante na África do Sul, em várias profissões, na medicina, no direito e no setor empresarial, particularmente nas PME, e contribuem de forma imensa para a economia do nosso país e para a nossa identidade nacional”, referiu Naledi Pandor.

A governante sul-africana disse que o sexto encontro bilateral entre a África do Sul e Pretória produziu recentemente “excelentes resultados que estão a ser implementados”.

“As interações ao nível de chefe estado têm sido importantes para os nossos dois países e estou particularmente satisfeita com esta sua visita, porque a nível ideológico, há várias perspetivas que partilhamos, ambos somos progressistas na nossa orientação política e nesse sentido é importante reforçar as nossas relações”, precisou Pandor.

A ministra da Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul reuniu-se, em privado, durante quase meia hora, com Augusto Santos Silva, antes de iniciar um almoço de trabalho com as delegações dos dois países.

