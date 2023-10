Mimosa lança iogurtes e natas vegetais

Os iogurtes Mimosa e a nata vegetal com base de leite de coco são as novidades que já estão no mercado em Portugal.

Mimosa Vegetal é a nova gama da marca apta para veganos, naturalmente isenta de lactose e sem glúten.

Líquidos de Morango, de Ananás, de Manga e de sabor Natural são as variedades de iogurte Mimosa Vegetal, que tornam a Mimosa a primeira marca portuguesa a lançar este tipo de produto, num formato prático e conveniente.

Já o creme vegetal de leite de coco para culinária é uma opção versátil e ideal para pratos de caril, sopas e molhos.

A Mimosa concretiza, assim, o seu propósito de cuidar de todos os portugueses, promovendo uma alimentação consciente, saudável e nutricionalmente equilibrada em todas as etapas da sua vida.

E é por isso que ao longo dos últimos anos cresce com os seus consumidores, com as suas necessidades e estilos de vida.