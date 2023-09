Miguel Ramos e Henrique Chaves de regresso às corridas

“No regresso à competição após a pausa de cinco semanas no Verão, estarei novamente com o Henrique Chaves em Hochenheim, para duas provas da GT World Sprint Bronze Cup”, anunciou nas redes sociais o piloto português.

Ramos considera que a Sprint Cup lhes está a correr muito bem, já que obtiveram duas vitórias nas duas corridas já disputadas, que colocaram os dois portugueses na liderança provisória da tabela classificativa.

Este fim de semana na Alemanha é muito competitivo: “Estarão mais de 40 carros em pista, num circuito de que gosto muito, rapidíssimo, com longas retas e alguns pontos interessantes de ultrapassagem com travagens muito fortes. Sabemos o que temos de fazer e estamos todos muito motivados para nos tentarmos manter no topo da classificação provisória”, afirmou Miguel Ramos.