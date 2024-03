Miguel Oliveira em 15° no Qatar

O piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati), bicampeão mundial em título, conquistou hoje o Grande Prémio do Qatar, prova de abertura do Mundial de MotoGP, em que o português Miguel Oliveira (Aprilia) foi 15.º.

‘Pecco’ Bagnaia cumpriu as 21 voltas ao circuito de Lusail em 39.34,869 minutos, deixando o sul-africano Brad Binder (KTM) em segundo, a 1,329 segundos, e o espanhol Jorge Martín (Ducati), que venceu a corrida sprint no sábado, em terceiro, a 1,933.

O italiano lidera o Mundial de MotoGP, com 31 pontos, seguido de Binder, com 29, enquanto o português Miguel Oliveira somou o seu primeiro ponto no campeonato.