Micas Carvalho: o humorista que foi “bloqueado” pelo primeiro-ministro

Vive no Luxemburgo é contador de histórias nato, viajou pelo mundo e teve um vídeo viral na internet com o pedido de casamento que fez à namorada da altura. Durante a pandemia lançou outro vídeo que se espalhou por todo o Luxemburgo e que o tornou conhecido como o humorista que foi bloqueado por Xavier Bettel. O BOM DIA desafiou Micas Carvalho a fazer um takeover do TikTok durante uma semana, e a contar-nos a sua história.

O pai de é natural da Figueira da Foz,e a mãe de Lisboa. Foram viver para o Luxemburgo, onde nasceu Michael, em 1990, mais conhecido nas redes sociais e no mundo do ‘stand-up comedy’ como Micas Carvalho.

Só houve dois anos da sua vida em que não foi a Portugal: um, por se encontrar a fazer um estágio no outro lado do mundo, na Austrália, e o outro foi em 2023, ano em que está a investir no seu trabalho enquanto criador de conteúdos e trabalhador independente no Luxemburgo, e por isso há que fazer “aquele sacrifício do início”, explica em entrevista ao BOM DIA.

Ao terminar o liceu no Luxemburgo, Micas Carvalho rumou a Bruxelas para estudar Ação Social Especializada em Apoio Psicoeducativo, e aventurar-se na sua independência. Fez dois estágios durante a licenciatura, um que o fez regressar ao Luxemburgo, e outro que o lançou para o outro lado do mundo, para a Austrália, país sobre o qual, na altura, “apenas sabia que tinha cangurus e coalas. Nem conhecia pessoas que já lá tinham ido”, diz.

Depois de uma aventura entre estágio e viagens de ‘couchsurfing’ de um estudante que não tinha dinheiro para mais na época, esta foi uma experiência que lhe abriu os horizontes e aguçou a sede por mais viagens.

Terminada a sua estadia na Austrália, a sede por explorar o mundo e continuar a abrir os seus horizontes não ficou por ali: “desde o momento em que dei o meu primeiro passo em Bruxelas, acabou, eu comecei a ver a minha vida fora do Luxemburgo”, disse ao BOM DIA, fator que fez com que rumasse primeiro a França para trabalhar como animador sociocultural, e depois a Lisboa, para prosseguir os seus estudos, desta vez em Educação e Formação – Desenvolvimento Social e Cultural, na Universidade de Lisboa, no país das suas origens.

“Aí já era outra pessoa. Tinha uma abertura de espírito enorme e descobri Portugal em dois anos e meio”, diz. No final do mestrado teve que fazer outro estágio internacional, e desta vez escolheu Tocantins, em Palmas, no Brasil, país que viria a mudar a sua vida como então a conhecia.

Foi ali que a coragem de arriscar e a vontade de experimentar coisas novas viriam a mostrar-lhe uma vocação que até então desconhecia: “veio um ‘stand-up comediant’ conhecido atuar a Tocantins e ele estava à procura de alguém para fazer a primeira parte”, recorda. Micas enviou um vídeo sobre a sua experiência com as diferenças linguísticas entre o português de Portugal e o português do Brasil, e foi surpreendido ao ser o candidato escolhido pelo humorista.

“Eu faço dez minutos de stand-up comedy e aquilo explode de rir. Eu não sei o que estava a acontecer na minha vida, estou ali a fazer rir uma sala inteira, sem experiência nenhuma, só a falar dessas diferenças linguísticas”, conta Micas Carvalho, sobre o primeiro dia em que subiu a um palco para fazer stand-up.

Um olheiro que nesse dia estava a assistir ao espetáculo acabou por fechar um contrato com ele, e Micas começou a fazer espetáculos em nome próprio e a ficar conhecido em Tocantins.

Porém, a sua fama cresceu como nunca imaginou quando fez um pequeno filme com um pedido de casamento à então namorada, que colocou nas redes sociais, onde começou a ser partilhado um pouco por todo o mundo, tendo rapidamente chegado a quatro milhões de visualizações no YouTube, aos meios de comunicação social e até ao cinema no Luxemburgo, com a ajuda do BOM DIA.

“Uma vez que explodiu no Luxemburgo, explodiu em França, explodiu na Bélgica, e só depois é que explodiu no Brasil”, diz. Micas, e a então noiva, chegaram a ser convidados do programa “Famosos da Internet“, em São Paulo, que passa no SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), um dos canais mais vistos do Brasil.

Nessa altura Micas Carvalho era já um cómico conhecido, não apenas em Palmas, mas também em São Paulo, onde residia, e foi também nessa época que começou a criar conteúdos nas redes sociais para divulgar os seus espetáculos. Porém, uma dívida de estudo obrigou-o a regressar ao Luxemburgo, onde naquela altura encontrou um país completamente diferente daquele que conhecia.

“Estive dez anos fora do Luxemburgo, e quando chego aqui vejo um Luxemburgo completamente novo: um elétrico na cidade, um elevador, as infraestruturas estão completamente desenvolvidas…”, explica, “já nem se ouve falar luxemburguês, tornou-se uma metrópole”, relembra Micas.

Foi então que, a par de um trabalho mais formal na sua área de estudos, começou a fazer vídeos direcionados cada vez mais para o público do Luxemburgo, em francês. Pouco depois, quando surgiu a covid-19, Micas começou a dedicar-se cada vez mais ao seu conteúdo começando a rubrica “Unique Spots”, onde mostrava lugares únicos a visitar no Luxemburgo. Foi também na pandemia que publicou um vídeo polémico sobre o ex-primeiro-ministro do país, que fez muita gente acreditar que se teria metido em sarilhos com o governo.

“Durante a covid, Xavier Bettel, que era o nosso primeiro ministro, tinha feito um vídeo a dizer ‘nunca vou obrigar os nossos cidadãos luxemburgueses a vacinar-se’, e duas semanas depois teve um discurso contraditório. Eu criei um vídeo com eles, e esse vídeo fez 80 mil visualizações. Tinha o pessoal todo a dizer “tu és maluco”, “tu vais ter problemas políticos”, etc.”, recorda.

Ao receber tantas mensagens deste género, Micas Carvalho decide aproveitar o momento e escrever no seu perfil do Instagram que foi bloqueado pelo primeiro-ministro. “Foi quando explodiu o Instagram. O meu perfil foi partilhado não sei quantas vezes no país porque estavam todos chocados, ou surpreendidos. Só que isso foi um golpe de marketing, nunca aconteceu”, confessa o criador de conteúdos que, na altura, decidiu retirar o melhor dessa situação, acrescentando-lhe humor. “Eu gostava muito que o Xavier Bettel participasse num podcast meu para poder dizer ‘unblocked by Xavier Bettel”, acrescenta.

Foi também por esta altura que surgiu a ideia de criar o Micas Comedy Spot, projeto que teve que ser interrompido várias vezes devido à morte inesperada de um primo que o abalou bastante, ao aparecimento da pandemia e ainda ao falecimento de um amigo, dono do espaço que acolheu o seu projeto desde o primeiro dia.

Mas nem tudo isto fez parar Micas. Decidido a fazer homenagem a estas duas pessoas importantes na sua vida, seguiu com a sua ideia. “Três anos depois consegui fazer a primeira edição do Micas Comedy Spot. E foi um sucesso tão grande, tão grande que eu só tinha 65 lugares e tive pessoas que estavam na entrada, com frio lá fora, porque queriam assistir nem que fosse de pé”, tendo todos os lugares esgotados três dias antes do primeiro espetáculo, conta.

A sua particularidade deste conceito é que não só reúne comédia, como vários artistas convidados de outras áreas do espetáculo, e até prémios para o público, num show interativo que tem a apresentação e participação de Micas ao longo de toda a sua duração. A segunda edição deste espetáculo inspirado no “The Greatest Showman”, foi em novembro e, segundo Micas, novamente um grande sucesso no Luxemburgo.

Vítima de assédio moral no último trabalho que teve num liceu no Luxemburgo, que lhe chegou a valer uma baixa por danos emocionais, Micas Carvalho hoje trabalha exclusivamente por conta própria e tem vários projetos não só a nível da criação de conteúdos mas também a nível da educação e formação pedagógica, as suas áreas de formação, cuja experiência nos vários sítios por onde passou contribuiu para que quisesse desenhar algo diferente.

Para além disso, é criador de conteúdos não só para as suas próprias redes, mas para várias empresas do Luxemburgo com as quais trabalha em gestão e formação de redes sociais. No verão, é procurado para ser guia turístico pelos seus “unique spots” no país, e atualmente está também a direcionar-se para o mundo do espetáculo no Luxemburgo, dando uma oportunidade ao seu desejo de ser ator.

No próximo ano, está a preparar-se para fazer um espetáculo no Casino 2000, sala de espetáculos emblemática do país, onde vai partilhar o palco com outros dois amigos humoristas do Luxemburgo. Numa única palavra, Micas Carvalho define-se como “unexpected”.

Contador de histórias nato, Micas vai construindo a sua própria narrativa ao sabor das oportunidades que encontra, e quem sabe onde o futuro o levará. Esta semana, pelo menos, pode encontrá-lo no TikTok do BOM DIA, onde estará a fazer um ‘takeover’ com vídeos novos todos os dias até o próximo domingo. Veja o primeiro aqui.