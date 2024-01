Metade dos candidatos à Eurovisão pelo Luxemburgo são lusófonos

O Luxembourg Song Contest é o equivalente do Festival da Canção português, tendo por objetivo escolher o representante do Luxemburgo no festival da Eurovisão que, este ano, terá lugar na Suécia, em maio.

Depois de uma ausência de 30 anos e muitos êxitos na Eurovisão, o Luxemburgo vai regressar, representado por um dos oito finalistas do concurso onde há quatro nomes portugueses entre os candidatos.

Entre os finalistas estão: Joel Marques Cunha, Duo Angy & Rafa Ela, den CHAiLD, EDSUN, d’Krick, Naomi Ayé, Band One Last Time e TALI. Os quatro primeiros são lusodescendentes ou de origem lusófona: Joel Marques Cunha, Rafaela Teixeira Fernandes (da dupla Angy & Rafa Ela), Edson Pires Domingos (Edsun) e Adriano Lopes da Silva (CHAiLD).

Joel Marques Cunha é luso-luxemburguês, tem 26 anos, e é residente em Differdange, no sul do país. Ficou conhecido pelo seu percurso no The Voice Alemanha, onde alcançou a meia-final. Desta feita, Joel interpreta o tema em língua inglesa “Believer“.

No duo Angy & Rafa Ela está uma lusodescendente que se juntou a Angy, finalista do The Voice Belgium, para interpretar “Drop“, uma das canções mais badaladas destes oito finalistas.

EDSUN é o nome artístico de Edson Pires Domingos, um cabo-verdiano cujos pais chegaram ao Luxemburgo muito novos, segundo contou ao jornal Contacto. O cantor cresceu no norte do país, em Colmar-Berg, onde fez a escola primária. Depois frequentou o liceu em Ettelbruck. EDSUN interpretará “Finally Alive“.

Adriano Lopes da Silva apresenta-se como CHAiLD e já é um nome forte da cena musical luxemburguesa. “Chaild refere-se à palavra inglesa child, que significa criança. Não me considero infantil, mas sou criança no sentido de que ainda aprendo alguma coisa todos os dias”, afirmou recentemente o lusodescendente que canta “Hold On“, um tema em inglês, tal como os outros três candidatos lusófonos.

O Luxembourg Song Contest tem lugar dia 27 de janeiro e será transmitido em direto desde a Rockhal.