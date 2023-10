Melo Gouveia vence Hanan Open na China

O golfista português Ricardo Melo Gouveia venceu o Hanan Open, na China, ao terminar com um agregado de 272 pancadas, menos três do que o suíço Joel Girrbach, que foi segundo classificado.

Ricardo Melo Gouveia, que somou a sua sétima vitória em torneios do circuito challenge e arrecadou um prémio monetário a rondar os 75.850 euros, marcou 67 pancadas na última volta do torneio chinês.

No último dia de prova, depois de ter marcado 67, 68 e 70 pancadas nas voltas anteriores no Danzhou Ancient Saltern Golf Club, o jogador português, de 32 anos, entregou um cartão com cinco ‘birdies’ (uma pancada abaixo) e sem erros.

Melo Gouveia subiu ao 10.º lugar da ‘Road to Maiorca’, que dá acesso à Challenge Tour Grand Final, em Maiorca, Espanha, e pode sonhar com o regresso ao DP World Tour em 2024.

“Estou focado em voltar ao DP World Tour e esta vitória é muito importante para mim”, afirmou o jogador português, em declarações divulgadas pela organização, admitindo que a vitória em Hainan foi fruto “de um jogo muito paciente”.

Tomás Melo Gouveia, irmão de Ricardo, terminou o torneio na 23.ª posição, com um agregado de 281 pancadas.