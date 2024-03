Martínez já estreou seis jogadores na sua era

O avançado Jota Silva, futebolista do Vitória de Guimarães, tornou-se no sexto estreante da ‘era’ do selecionador Roberto Martínez, no triunfo no particular sobre a Suécia (5-2), que serviu de preparação para o Euro2024.

No Estádio D. Afonso Henriques, a ‘sua’ casa, Jota Silva foi lançado na partida aos 63 minutos, para o lugar de Gonçalo Ramos, e juntou-se a Gonçalo Inácio, João Neves, Toti Gomes, João Mário e José Sá no grupo de jogadores que somaram a primeira internacionalização ‘AA’ pela mão do técnico espanhol.

O jogador de 24 anos ficou mesmo perto de marcar na estreia, nos minutos finais, mas guarda-redes Robin Olsen impediu uma estreia de ‘sonho’ de Jota.

Em novembro do ano passado, na qualificação para o Euro2024, em Vaduz, o guarda-redes José Sá e Toti Gomes foram titulares no triunfo sobre o Liechtenstein (2-0), enquanto o lateral João Mário foi lançado nos últimos minutos.

Um mês antes, na Bósnia, o médio João Neves, de apenas 19, já tinha vivido a sua primeira internacionalização ‘AA’, ao ser suplente utilizado na goleada de Portugal em Zenica, por 5-0.

No arranque da qualificação, em 23 de março, o defesa central Gonçalo Inácio, do Sporting, foi o primeiro estreante de Martínez, contra o Liechtenstein, que terminou com a vitória dos lusos por 4-0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.