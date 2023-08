Marriott junta profissionais do turismo de Portugal inteiro

O Lisbon Marriott Hotel juntamente com os hotéis da cadeia Marriott em Portugal, no âmbito do programa de responsabilidade social corporativa “Business Council” da Marriott International, vai promover um encontro de “networking” que irá reunir cerca de 200 profissionais da área de turismo, no dia 21 de setembro, entre as 18h30 e as 20h30, nos jardins do Lisbon Marriott Hotel.

O objetivo desta iniciativa é promover e fortalecer os laços profissionais com outros hotéis e instituições de ensino, o que se revela de extrema relevância no contexto empresarial.

As restantes sessões de networking irão realizar-se ao longo do ano de 2023 e 2024, nas diversas unidades da cadeia Marriott: AC Hotels Porto, Domes Lake Algarve, Four Points by Sheraton Matosinhos, Four Points by Sheraton Sesimbra, Lisbon Marriott Hotel, Marriott Praia d’el Rey Golf & Beach Resort, Moxy Lisbon City, Moxy Lisboa Oriente, Penha Longa Resort, Renaissance Porto Lapa, Sheraton Cascais Resort, Sheraton Hotel Lisboa & Spa, Sheraton Hotel Porto & Spa, The Ivens Hotel, W Algarve Hotel & Residences.

“Retomamos com entusiasmo o Hotel Network, numa festa de ambiente decontraído, nos jardins do Lisbon Marriott Hotel. Acima de tudo, o nosso objetivo é unir o setor hoteleiro, fomentar a troca de ideias e experiências e criar momentos memoráveis, sempre em boa companhia”, acrescenta Rita Corte Real, membro do Marriott Junior Business Council.