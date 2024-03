Marques Mendes: portugueses da diáspora deviam ter maior representação

“Os portugueses da diáspora desta vez votaram mais”, disse Marques Mendes no seu habitual comentário de domingo no jornal da noite da SIC.

Marques Mendes falava das legislativas do ponto de vista da emigração, nomeadamente a não-eleição no Círculo de Fora da Europa de Augusto Santos Silva, cabeça de lista do Partido Socialista.

Marques Mendes considerou que Santos Silva foi um bom Ministro dos Negócios Estrangeiros mas que “muitas vezes foi excessivo, foi arrogante”, como Presidente da Assembleia da República, o que pode ter influenciado os resultados..

Neste contexto, Marques Mendes considerou que “os portugueses emigrados deveriam ter uma representação maior do que os quatro deputados”. O comentador não defende um aumento “de oito para oitenta”, mas considera que deveria ser feito para “valorizar os portugueses da diáspora”

Assim, comparou o número de votantes nas legislativas deste mês: 334 mil pessoas elegeram apenas quatro deputados pela emigração enquanto que, por exemplo, Leiria elegeu dez deputados com apenas 274 mil votos.

“Talvez um governo novo tenha a oportunidade para debater e resolver esta questão”, concluiu Marques Mendes.