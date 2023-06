Marcelo no Portugal+: obrigado aos órgãos de comunicação da diáspora

O Presidente da República inaugurou a conferência Portugal+, uma organização do BOM DIA, que teve lugar no Funchal no fim de semana passado.

Na sua intervenção, Marcelo Rebelo de Sousa homenageou os portugueses espalhados pelo mundo, destacando que “junho é o mês dos portugueses” e que a conferência Portugal+ é uma ocasião única para olhar “para esses portugueses espalhados pelo mundo e para os órgãos de comunicação social” da diáspora.

Elogiando os meios de comunicação da diáspora, O Presidente da República elogia o “ativismo” do fundador do BOM DIA, Raúl Reis, mas também o seu trabalho à frente da Plataforma, a associação que representa os meios de comunicação da diáspora que, recorda, são cerca de 180 espalhados pelo mundo.

“O Portugal+ dá a conhecer Portugal e a nossa diáspora”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, enumerando as temáticas variadas que a conferência abordou.

A conferência Portugal+ Funchal teve lugar na Universidade da Madeira no sábado, dia 17 de junho, das 9:30 às 18 horas, mas integrou ainda dois serões temáticos na quinta e na sexta-feira, 15 e 16 de junho, às 18:30, nas instalações daquela instituição.

Veja aqui a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa: