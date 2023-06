Marcelo: África do Sul tem de reconhecer a potência desta comunidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que os portugueses residentes na África do Sul querem ficar no país e ter um futuro com segurança, mensagem que prometeu levar ao seu homólogo sul-africano.

Marcelo Rebelo de Sousa, que chegou esta segunda à África do Sul para as comemorações do Dia de Portugal, falava na Cidade do Cabo, num encontro de centenas de portugueses e lusodescendentes na Associação Portuguesa do Cabo da Boa Esperança.

Durante o seu discurso, o chefe de Estado referiu-se à preocupação dos emigrantes na África do Sul com a ausência uma ligação aérea direta a Portugal: “Como eu compreendo, fui hoje dar a volta ao Dubai para chegar aqui, não se pode dizer que seja a linha reta”.

“Vai-se para leste para depois vir para o sul. Convinha ser mais direto”, considerou.

O Presidente da República, que seguirá ainda segunda à noite de avião para Pretória, antecipou algumas das mensagens que tenciona transmitir ao seu homólogo sul-africano, Cyril Ramaphosa, que o receberá na terça-feira de manhã: “Eu vou dizer, em relação às nossas comunidades, o seguinte: que nós temos a agradecer à África do Sul, desde sempre, o ser a potência que é”.

“Nós esperamos que saiba sempre compreender e aceitar também a potência que é Portugal e a potência que são as nossas comunidades aqui”, prosseguiu, descrevendo Portugal como “uma potência, na língua, na cultura, nas comunidades e no papel das Forças Armadas”.

Marcelo Rebelo de Sousa prometeu dizer ao Presidente da África do Sul “que esta comunidade quer ficar cá, vai ficar cá e quer ter futuro cá”.

“Nós queremos que haja esse futuro, um futuro com condições económicas, sociais e segurança, queremos isso. E queremos reforçar as relações com a África do Sul, bilaterais, isso é muito importante. E o vosso papel é decisivo”, acrescentou.