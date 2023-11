Mais um português a caminho do Brasil: Paulo Gomes vai treinar Botafogo

O Botafogo contratou o português Paulo Gomes, de 48 anos, que tem experiência no futebol europeu e saudita, onde trabalhou nas últimas quatro temporadas.

Paulo Gomes foi jogador do FC Porto, do Naval 1º de Maio, do Lousada, entre outros clubes portugueses, tendo depois optado pelo Luxemburgo, onde foi atleta do Hamm Benfica, que anos depois veio a treinar, assim como outros clubes do grão-ducado tais como o Pétange ou o Avenir de Beggen.

No futebol saudita foi treinador do Najran SC e do Al Khalejj FC. No Al Khalejj FC, ele sagrou-se campeão na temporada 2021/2022. Logo depois, comandou o Al Jabalain.

Paulo Gomes foi ainda colunista do BOM DIA e é conselheiro habitual do nosso jornal em matérias ligadas ao futebol.

A negociação com o Botafogo foi concretizada no final da tarde da última terça-feira após uma reunião realizada em São Paulo, revela o clube de Ribeirão Preto. O encontro contou com a presença de Adalberto Baptista, presidente do Conselho de Administração da Botafogo Futebol SA, Paulo Pelaipe, diretor de futebol, e Sérgio Dimas, recém-contratado como gerente executivo de futebol do clube.

Paulo Gomes, que tem a Licença Pro de treinador da CBF Academy, além do curso de análise de desempenho declarou: “estou muito feliz com essa oportunidade. O meu desejo de trabalhar no Brasil vem desde a minha passagem pelo curso de Licença Pro da CBF, pela observação que pude fazer do talento do jogador e dos técnicos brasileiros e também da vontade de poder contribuir com uma metodologia europeia para o desenvolvimento do jogador brasileiro”.

Paulo Gomes terá como auxiliar técnico Alexandre Faganello, que foi auxiliar técnico de Guto Ferreira durante 15 temporadas. Ele tem no currículo quatro acessos da Série B para a Série A com Ponte Preta (2014), Bahia (2016), Internacional (2017) e Sport (2019).

Além de Faganello, o analista de desempenho português João Pedro Bagão também fará parte da comissão técnica do mister Paulo Gomes.