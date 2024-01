Mais Lusofonia faz um ano e anuncia nova missão a Cabo Verde

A gala de celebração de um ano de existência da Associação Mais Lusofonia teve lugar no Cine-Teatro Avenida, em Castelo Branco. Um evento que contou também com a apresentação dos bailarinos de todas as idades da companhia de dança Sofia Lourenço.

Para celebrar esta data, a direção da Associação decidiu homenagear nomes importantes no cenário da responsabilidade social, como a empresária Inês Furtado, ou Tia Néné, residente nos Açores, e que é conhecida por enviar toneladas de doações para Cabo Verde, bem como a jornalista brasileira Claudine Lourenço, também residente nos Açores e que toca o projeto de televisão Planeta Mulher.

Durante a gala, Tia Nené recebeu também um diploma de responsabilidade social da Academia de Filosofia e Ciências Humanísticas Lucentina, título que foi entregue também à presidente da Associação Mais Lusofonia, a empresária luso-brasileira Sofia Lourenço, que lidera a Clinibeira, em Castelo Branco.

Esta responsável recordou que, somente em 2023, foi realizada uma missão a Cabo Verde, com a entrega de uma tonelada de doações para entidades na cidade da Praia e na ilha da Brava, com a participação de dezenas de voluntários. Foram também assinados protocolos com diversas instituições portuguesas e estrageiras, como a Casa da Cidadania da Língua, em Coimbra, a Casa do Brasil – Terras de Cabral, em Belmonte, e o Programa Regressar, do governo de Portugal, entre outros exemplos.

Apesar de celebrar um ano de existência, os voluntários da Associação promovem ações sociais em Portugal, no Brasil e em Cabo Verde há mais anos. Juntos têm auxiliado diversas comunidades carenciadas nesses destinos.

Francisco Tavares, presidente da Câmara Municipal da Brava, surpreendeu a organização do evento ao comparecer informalmente à gala, afirmando que a sua presença é um ato de reconhecimento pelo trabalho da Associação.

Por sua vez, Clara Marques, presidente da Assembleia Municipal da Praia, destacou o empenho dos voluntários da Associação Mais Lusofonia em ajudar o próximo no seu país.

Sofia Lourenço revelou que está a ser preparado um contentor que seguirá repleto de doações, como roupas, calçados, material sanitário, entre outros, para Cabo Verde e cujos objetos serão entregues pelos voluntários luso-brasileiros da Mais Lusofonia à população das ilhas de Santiago e da Brava no mês de julho deste ano.

“As nossas ações contam com a ajuda da população. Não recebemos qualquer apoio governamental. Apesar disso, seguimos fortes, com a adesão do público às nossas atividades que têm o objetivo de recolher doações para as ações de voluntariado da nossa Associação”, finalizou Sofia Lourenço.

Igor Lopes