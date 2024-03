Foram 62 os vinhos com rótulo português premiados na última edição do Vinalies Internationales 2024, prestigiado concurso do setor que se realizou em Paris.

A lista de vencedores é extensa, tendo os produtores do nosso país amealhado 11 medalhas “grande ouro”, 33 medalhas de ouro e 18 de prata.

Estiveram em prova mais de três mil vinhos oriundos de 33 países, que foram avaliados por 120 provadores internacionais.