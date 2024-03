Maior ponte de Nova Iorque iluminada com as cores da nossa bandeira

A maior ponte do estado norte-americano de Nova Iorque, a ponte Mário Cuomo, vai estar iluminada no próximo dia 22 de junho com as cores da bandeira portuguesa.

De acordo com o Luso-Americano, esta iniciativa será levada a cabo pela associação portuguesa NYPALC, por ocasião da comemoração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que se celebra no mesmo mês, mas a 10 de junho.

Além de dar nova cor à ponte que liga Tarrytown e Nyack, a NYPALC está ainda a organizar mais uma edição da miss luso-americana do estado de Nova Iorque, a habitual Parada Anual (9 de junho) em Mineloa e a festa do 10 de Junho, que decorrerá ao longo de toda a semana.