Maior navio de cruzeiros do mundo já navega

O maior navio de cruzeiro do mundo, o Icon of the Seas, iniciou sua viagem inaugural neste sábado, 27, a partir do porto de Miami, nos Estados Unidos.

A embarcação que tem quase 365 metros da proa à popa é a maior do mundo e tem quase o mesmo comprimento do Empire State Building, o arranha-céu de Nova Yorque, que mede 381 metros.

O navio foi oficialmente batizado na terça-feira com a presença do jogador argentino Lionel Messi e seus companheiros de equipa do Inter Miami.

A primeira viagem saiu do sul da Flórida e passa sete dias por ilhas caribenhas. O retorno está programado para 3 de fevereiro.